الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دعم «حميات الإسكندرية» بخزان أكسجين.. وآخرين لـ«العامرية وأبو قير» العام

خزان اكسجين
خزان اكسجين

تسلمت مستشفى حميات الإسكندرية، أمس الخميس، خزان أكسجين تبلغ طاقته الاستيعابية 11 ألف لتر، من الأكسجين المسال، بالإضافة إلى خزانين مماثلين تعاقدت وزارة الصحة والسكان مع شركة النصر التابعة لوزارة الدفاع وجارى توريدهما إلى مستشفى العامرية العام وأبو قير العام بالإسكندرية.


جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الفرز والعزل لمرضى كورونا، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة،للمرضى.


وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن خزانات الأكسجين الثابتة ستحل محل الخزانات المتنقلة ذات السعة الصغيرة بالمستشفيات الثلاثة، موضحًا أن اجمالي سعة الخزانات المتنقلة حاليا بمستشفيات الحميات والعامرية وأبوقير تبلغ 1920 لتر ، 1284 لتر ، 960 لتر على الترتيب من الأكسجين المسال مما يستلزم استبدالها وإعادة ملئها عدة مرات فى اليوم الواحد ، بينما يكفى الخزان الثابت استهلاك المستشفى لأربعة أيام على الأقل .

 

وأشار السقعان إلى أن الخزانات الجديدة ستساعد على تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية بصورة مستمرة وزيادة قدرتها الاستيعابية وتفادي أى تحديات تنشأ عن نقص الأكسجين ، مما يعنى كفاءة أعلى فى مواجهة الجائحة.

 

وكان قد تم دخول خزان أكسجين سعة 6 الاف لتر،  بالمبنى الجديد بمستشفى صدر كوم الشقافة هلال المرحلة الأولى  من تطوير المستشفى حيث كان الخزان الأساسي المتواجد بسعة 3 الاف لتر.


وقال السقعان، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى صدر كوم الشفافة، حيث بدأت أعمال التطوير منذ قرابة العام ونصف، بتكلفة مبدئية لأعمال التطوير بلغت 17 مليون جنيه.


وأضاف أن المبنى الذي تم تطويره وهو مبني الرجال، يشمل 35 سرير داخلي، و39 سرير رعاية، تم مشاركة المجتمع المدني في تجهيزات الفرش الطبي بالمبنى، كما تم دعم المستشفى ببعض التخصصات الخاصة بالزمالة المصرية، مثل تخصص الرعاية والباطنة، للقدرة التشغيلية للمستشفى.

 

وأوضح أنه تم التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأسبوعين الماضيين،  لوجود ضمن أعمال التطوير، تطوير شبكة الغازات بالكامل. 

مستشفى حميات الإسكندرية
مستشفى حميات الإسكندرية
خزان اكسجين
خزان اكسجين
مستشفيات الإسكندرية الحميات مستشفى حميات الاسكندرية خزان اكسجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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