الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى قيس سعيد يؤكد متابعته المستمرة لملف الهجرة

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يتابع باستمرار ملف الهجرة، وشدد على ضرورة أن تكون معالجة هذا الملف وفق مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر أن ذلك جاء خلال اختتام الرئيس التونسي زيارته الرسمية إلى إيطاليا والتي استغرقت يومين.


وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أعلن أنه تقرر تعزيز التواجد القنصلي التونسي بإيطاليا وذلك من خلال إحداث قنصلية جديدة بمنطقة بولونيا بإيطاليا.


ونوه بحرص التونسيين بالخارج على معاضدة المجهود الوطني للتنمية وبدورهم كجسر تواصل ثقافي واجتماعي بين تونس وبلدان الإقامة، وبمساهمتم القيمة في دعم الجهود المتواصلة لمجابهة جائحة كوفيد-19 بتونس.


وأكد الاهتمام المتواصل بأوضاع التونسيين بالخارج، مشيرا إلى أنه يسدي دوما تعليماته ببذل قصارى الجهد من أجل الإنصات الدائم إلى مشاكل الجالية واقتراحاتهم وتنويع آليات التواصل معهم والدفاع عن حقوقهم والإحاطة القنصلية والاجتماعية بهم وتقريب الخدمات لهم.

 

وفي وقت سابق ، أجرى رئيس تونس قيس سعيد، محادثات مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي بروما، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

 

وأكد قيس سعيد، خلال هذا اللقاء، على ما يجمع تونس بإيطاليا من روابط انسانية وتاريخية عريقة و قواسم حضارية وثقافية ومبادئ راسخة من شأنها أن تكون منطلقا لمستقبل مشترك جديد يقوم على مجموعة من القيم الإنسانية والمصالح الاقتصادية والاستثمارية و التبادل التجاري و الثقافي وفق رؤى وآليات مبتكرة ومفاهيم جديدة في إطار المصلحة المشتركة وحسن الجوار، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

 

وشدد قيس سعيد على حرص تونس على تطوير تعاونها الاقتصادي مع إيطاليا، البلد الصديق و الشريك التجاري الثاني لها في أوروبا. 

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وائل لطفي

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