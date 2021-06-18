الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يبحث إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكى والصينى

بايدن وشي جين بينج
بايدن وشي جين بينج

صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان  بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، في ظل خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا من بينها حقوق الإنسان.


وقال سوليفان - في تصريحات صحفية - "سنبدأ قريبا بما فيه الكفاية للعمل على تحديد الطريقة الصحيحة لإجراء محادثات بين الرئيسين، والتي يمكن أن تكون مكالمة هاتفية أو اجتماع على هامش قمة دولية أو أي شيء آخر"، وفقا لما ذكرته شبكة (يو.إس.نيوز) الإخبارية الأمريكية.


يُشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر بايدن وشي قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إيطاليا في شهر أكتوبر المقبل، ومن المحتمل عقد اجتماع ثنائي بين بايدن وشي على هامش هذه القمة، إلا أن سوليفان أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

 

 و في وقت سابق ، قال البيت الأبيض، في بيان له إن هناك إمكانية لتعاون أمريكي روسي لفتح ممرات إنسانية في سوريا.

 

و أكد البيت الأبيض، أن اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، و نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم ينته قبل أوانه، و تم بحث الكثير من القضايا.

 

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، للصحفيين: إن الولايات المتحدة أخبرت روسيا أن الهجمات الإلكترونية على القطاعات الحيوية الكيميائي أمر غير مقبول، أبرزها: "قطاع الكيماويات و قطاع الاتصالات والتصنيع الحيوي و السدود و المجمع الصناعي العسكري و خدمات الطوارئ و قطاع الطاقة، و قطاع الخدمات المالية وإنتاج الغذاء".

 

و أفاد المسؤول بأن الرئيس جو بايدن، أكد إمكانية التعاون مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية في سوريا، في مسعى إلى تخفيف الأزمة التي تعانيها.

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