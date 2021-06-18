الجمعة 18 يونيو 2021
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مصر

«التموين»: تنفيذ 3 مراحل لمشروع «جمعيتى» وتوفير 18 ألف فرصة عمل

احمد كمال
احمد كمال

تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعلان وزارة التموين ربط المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي بمبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي تعمل الوزارة على التوسع في المشروع بهدف خلق فرص عمل للشباب وزيادة عدد المنافذ والسلع التموينية.

وأضاف أنه تم تنفيذ ثلاث مراحل لمشروع "جمعيتي" بتدشين نحو 6250 منفذًا وتوفير 18 ألف فرصة عمل، وجارٍ العمل على ربط المرحلة الرابعة للمشروع بمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أكبر عائد لصالح المواطن بالقرى التي ستشهد تنفيذ هذه المبادرة.

ولفت إلى أن عدد طلبات المرحلة الرابعة للمشروع سجلت 5600 طلب تمت معاينة 800 طلب منها، حيث إننا لدينا 51 مركزا في 20 محافظة ضمن المبادرة.

يذكر أن مشروع جمعيتي يستهدف الشباب، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة منافذ تموينية على غرار فروع المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية.

وأضاف أنه تم إجراء 900 معاينة لمشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن أولويات المعاينات تتم لمنافذ "جمعيتي" في المرحلة الرابعة للقرى الأكثر احتياجا، وفقا لتوجيهات الدولة والتي تنفذها وزارة التموين بتطبيق الدعم للفئات الأكثر احتياجا حسب أولوياتها.

وقال كمال إن منفذ جمعيتي يوفر من 2 إلى 3 فرص عمل، إضافة إلى توفير سلع للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، حيث إن السلع المطروحة في منافذ جمعيتي هي سلع تموينية وسلع أساسية.

وأضاف أنه تم عمل شبكة توزيع كاملة منتظمة ومنضبطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك لربط منافذ جمعيتي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأشار كمال إلى أن منافذ جمعيتي تعمل على توفير كل السلع بأسعار ثابتة، والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية والتي تشمل أكثر من 21 سلعة غذائية وغير غذائية.

وأضاف أنه فى حالة وجود أى استفسارات لراغبي التقدم لمشروع منافذ جمعيتي، يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي ،وتقديم كافة المستندات المطلوبه لفتح مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة واستيفاء كافة الشروط .

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