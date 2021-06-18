السيسي: «معندناش وقت ولا جهد لنتآمر ونخرب بلادنا وبلاد الآخرين» (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ليست كغيرها من الدول، فهي لا تملك أي أجندات خاصة، ولا تهدف للسيطرة أو الهيمنة، ولا تقوم بتمويل الجماعات والكيانات لزعزعة استقرار جيرانها.

وقال الرئيس السيسي، خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، إن كل ما تهدف إليه مصر، هو أن تحمي مقدرات أمنها القومي أولا، حتى تتفرغ للعب دورها بقوة حكيمة تتمثل في استقرار المنطقة وتقدمها "الهدف الأسمى" الذي تسعى إليه جميع دول المنطقة.

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