الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جائزة 5 آلاف جنيه باسم الراحل سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية السينمائى

سمير سيف
سمير سيف

يقدم الدكتور سمير فرج، مدير عام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة في دورته الـ22 والتي يرأسها الناقد السينمائى "عصام زكريا"، إهداء لاسم المخرج الراحل "سمير سيف" بقيمة  5 آلاف جنية؛ إحياءً لذكراه  وتقديرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل في إثراء صناعة السينما.

يذكر أن الراحل سمير سيف ولد في يوم 23 أكتوبر 1947 في محافظة القاهرة، وبدأ مشواره السينمائي بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجي السينما أمثال "شادي عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام".

وفي عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم "دائرة الانتقام" للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها  “المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام”.

ومن أشهر أعماله في الإخراج السينمائي "المشبوه، شمس الزناتي، معالي الوزير، النمر والأنثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسي، الشيطانة التي أحبتني، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، غريب في بيتي".

جدير بالذكر أن الدكتور سمير فرج  له باع طويل في المجال السينمائي ليس في التصوير فقط بل وفي الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلما وعملا فنيا مع كبار النجوم والجيل الجديد.

عمل فرج كمحاضر في الدراسات السينمائية بالعديد من المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة، وعضو لجنة تحكيم جوائز الثقافة للإبداع الفني والتصوير الفوتوغرافي عام 2000، كما شغل رئاسة لجنة تحكيم جوائز وزارة الثقافة للإبداع الفني في الخدع السينمائية عام 2002، وعضو لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصير بمهرجان الفيلم الروائي 2001، وشارك في عضوية لجنة تحكيم الفيلم الروائي العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2007، كما عمل استشاري إضاءة وتصوير براديو وتلفزيون العرب من عام 1995 وحتى عام 2000، ثم رئيس جهاز السينما من عام 2012 حتى نهاية أكتوبر 2014، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما من 2013 حتى الآن وأستاذا ومحاضرا في عدد من الأكاديميات.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، وتقام دورته الـ22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى "عصام زكريا".

ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي وزارة الثقاف النمر والأنثى جوائز وزارة الثقافة مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية السينمائي الاسماعيلية السينمائي عصام زكريا الراقصة والسياسي اسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه