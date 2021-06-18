جائزة 5 آلاف جنيه باسم الراحل سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية السينمائى

يقدم الدكتور سمير فرج، مدير عام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة في دورته الـ22 والتي يرأسها الناقد السينمائى "عصام زكريا"، إهداء لاسم المخرج الراحل "سمير سيف" بقيمة 5 آلاف جنية؛ إحياءً لذكراه وتقديرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل في إثراء صناعة السينما.

يذكر أن الراحل سمير سيف ولد في يوم 23 أكتوبر 1947 في محافظة القاهرة، وبدأ مشواره السينمائي بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجي السينما أمثال "شادي عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام".

وفي عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم "دائرة الانتقام" للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها “المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام”.

ومن أشهر أعماله في الإخراج السينمائي "المشبوه، شمس الزناتي، معالي الوزير، النمر والأنثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسي، الشيطانة التي أحبتني، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، غريب في بيتي".

جدير بالذكر أن الدكتور سمير فرج له باع طويل في المجال السينمائي ليس في التصوير فقط بل وفي الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلما وعملا فنيا مع كبار النجوم والجيل الجديد.

عمل فرج كمحاضر في الدراسات السينمائية بالعديد من المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة، وعضو لجنة تحكيم جوائز الثقافة للإبداع الفني والتصوير الفوتوغرافي عام 2000، كما شغل رئاسة لجنة تحكيم جوائز وزارة الثقافة للإبداع الفني في الخدع السينمائية عام 2002، وعضو لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصير بمهرجان الفيلم الروائي 2001، وشارك في عضوية لجنة تحكيم الفيلم الروائي العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2007، كما عمل استشاري إضاءة وتصوير براديو وتلفزيون العرب من عام 1995 وحتى عام 2000، ثم رئيس جهاز السينما من عام 2012 حتى نهاية أكتوبر 2014، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما من 2013 حتى الآن وأستاذا ومحاضرا في عدد من الأكاديميات.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، وتقام دورته الـ22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى "عصام زكريا".

ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.