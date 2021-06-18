«الصحة» الإسرائيلية تزيح موقع نظيرتها المصرية من خيارات جوجل.. تعرف على السبب

تفاجأ عدد من رواد مواقع الإنترنت بظهور موقع وزارة الصحة الإسرائيلية عند البحث عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث يظهر الموقع في قائمة البحث لمحرك جوجل دون ظهور موقع وزارة الصحة المصرية، الأمر الذى أثار تساؤلات الكثير من المواطنين حول ما إذا كان تعرض الموقع لاختراق أو تم حذفه من محرك جوجل للبحث.

ومن جانبها تواصلت "الدستور" مع مصادر بوزارة الصحة والسكان للوقوف حول حقيقة الأمر، والذين أكدوا عدم تعرض موقع الوزارة لأى اختراق وأن موقع وزارة الصحة والسكان مازال موجودًا على الرابط التالى https://www.mohp.gov.eg/.

وحول سبب ظهور موقع وزارة الصحة الإسرائيلية عند البحث، أكدت أن هناك شراكة وتعاقدات مالية بين الدولة صاحبة الموقع وشركة جوجل لظهور موقعهم الخاص بوزارة الصحة كأول موقع عند البحث.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت عددًا من المواقع الإليكترونية خلال السنوات القليلة الماضية منها موقع 100 مليون صحة وآخرها كان الموقع الإليكترونى لتسجيل حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

وبالتواصل مع المهندس مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح لـ"الدستور"، أن هذا الأمر يحدث في حالة واحدة فقط، وهي حدوث مشكلة في "سيستم" موقع الوزارة، ما يمنع محرك البحث على "جوجل" من الوصول إليه، أو كما ذكر: "ساقط من محرك البحث".

أما عن سبب ظهور الموقع الإسرائيلي في الصدارة، أشار "مالك" إلى أن محرك البحث يوفر البديل الأنسب للحالة التي تبحث عنها، كموقع باللغة الخاصة بالبلد "العربية"، أو موقع أقرب للـ"رانك" الخاص بكلمة البحث المتداولة.

download (1)