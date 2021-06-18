مدهوش أبدًا.. يوميات وقصائد فرناندوا بيسوا فى كتاب جديد عن دار الكتب خان

يصدر قريبًا عن دار الكتب خان- القاهرة- كتاب "مدهوش أبدًا.. مختارات نثرية"، والذي يضم يوميات وقصائد للشاعر البرتغالي الكبير فرناندو بيسوا، ترجمة "نزار آغري".

يحتوي الكتاب على اليوميات الخاصة لبيسوا والحافلة بالأفكار التي شغلته وألهمته، كما يضم 25 قصيدة جديدة لبيسوا.

ويأتي الكتاب في هيئة شذرات نثرية يقدم رؤيته لطبيعة الفن والإنسان والهوية، ذاته وحدسه وثقافته المتعمقة بتاريخ وطبائع الشعراء السابقين، باحثًا عن هويته المراوغة أبدًا والتي يرغب هو أيضًا في نسيانها ومراوغتها، بارتداء العديد من الأقنعة كالممثل الذى يتشظى إلى شخصيات عديدة، وبحيث يصبح التنوع والفقد الدائم لهوية واحدة ثابتة أكثر ثراءً وجمالاً.

ويكشف فيه بيسوا عن هوية الشعراء الذي ابتكرهم وخلق لهم أصواتًا وهويات خاصة ومتباينة أيضًا، يحلل مشاعره ورؤاه الخاصة عن شكسبير وويتمان وكيبلنج وغيرهم من الشعراء، من خلال لغة مشحونة وحميمية، تتخذ شكل اليوميات الشخصية والتأملات.

قام بيسوا باختراع شعراء، وأنشأ لهم تاريخًا شخصيًا ورؤى فنية متباينة، ربما لتوسيع العالم، أو للغياب عن العالم أيضًا، لكنه كما يبدو فإن تمام الظهور في الاختفاء، صار بيسوا علمًا على مدرسة شعرية وطريقة حياة فنية بالأساس، أصبح هو الشاعر، هو القصيدة ولا شيء آخر يجاورها أو يثقلها، حوَّل بيسوا حياته وشكوكه وحدوسه إلى أصوات شعرية صارت هي العالم.

بقيت أعمال بيسوا كما هي إلى أن انكبَّ عليها الناشرون والدارسون لاحقًا لتمحيصها وعرضها للبحث والنقاش.

وكانت هذه الأعمال قد أودعت في شقة شقيقته في لشبونة وبقيت هناك، مع مكتبته وأوراقه، إلى وقت متأخر؛ حيث نُقِلَت إلى المكتبة الوطنية. اليوم، وبعد مئة عام وأكثر على ميلاده، وبعد أن نُشِرَ الجزء الأكبر من كتاباته، ينهض بيسوا رائدًا من رواد الحداثة في العالم.

فرناندو بيسوا:(1888-1935) شاعر وناثر برتغالي، ولد في لشبونة. بالإضافة إلى البرتغالية، كتب بيسوا بالإنجليزية والفرنسية. قضى جزءًا من طفولته في جنوب إفريقيا حيث تلقى تعليمه قبل الجامعي. من أشهر أعماله "كتاب اللا طمأنينة" الذي صدرت طبعته الأولى في عام 1982 بعد ما يقارب النصف قرن من وفاته.

جدير بالإشارة أن آغري: كاتب ومترجم سوري كردي، يترجم عن عدة لغات، له عدد من الروايات منها "أوراق الملا زعفران"، "البحث عن عازار"، ومن ترجماته: "إسطنبول وطن الألف عام"، "الحنين إلى الممكن"،" ليل"