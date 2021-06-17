الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: واجهنا أفكارًا متطرفة لو سادت لعادت منطقتنا إلى الوراء قرونا طويلة

السيسي
السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباحا وزراء إعلام الدول العربية المشاركين في الدورة الحادية والخمسين لمجلس لجامعة الدول العربية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "أسمحولي أرحب بكم وسعيد بوجودكم في مصر بلدكم وبلد العرب جميعًا، ومن دواعي سروري أن نتحدث عن التحديات المشتركة في عالمنا العربي الذي يبدو مستهدفا في استقراره وازدهاره، ويتمثل التحدي الأول في وطننا العربي في دعوى التطرف وعدم الاستقرار ومنذ زمن غير بعيد كانت مصر كغيرها من دول المنطقة هدفًا للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتزامن مع ذلك أهداف أخرى أرادت أن تقود تمامًا من أهداف الدولة".

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