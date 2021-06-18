الجمعة 18 يونيو 2021
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مصر

العنانى وممثلو الغرف السياحية يناقشون مراجعة ضوابط ممارسة الأنشطة والخدمات

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض ممثلي الغرف السياحية والقيادات الأمنية، وذلك لمراجعة ومتابعة إجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة الأنشطة والخدمات السياحية.

جاء ذلكً في إطار جهود وزارة السياحة والآثار في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المحافظات السياحية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتنقية السوق من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل الوزارة بتقديم هذه الخدمات حماية لصناعة السياحة والسائحين، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد أي مخالف والقضاء على الكيانات غير الشرعية، وذلك حفاظا على سمعة وصورة المقصد السياحى المصري.

كذلك تمت مناقشة مبادرة "اكتشف مصر" والاستعانة بعدد من المؤثرين المصريين والعرب والأجانب  لزيارة عدة محافظات من بينها محافظة الفيوم، إضافة إلى الترويج للمحافظة عن طريق الفوازير التي نظمتها الوزارة في شهر رمضان والنشرات السياحية والدعائية وتطوير المحتوى الترويجي على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة لتنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية، وتنظيم عدد من المعارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن التقرير الصادرة من الوفود الأمنية الروسية التي زارت مصر نهاية الشهر الماضي عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لحماية سائحيها في المطارات المصرية والمنتجعات السياحية كانت جيدة.

وأكد في تصريحات صحفية، أن هناك وجود تنسيق وتواصل على مستوى حكومي بين مصر وروسيا، لوضع استراتيجية استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، علاوة على تواصل مع الشركات السياحية والوكلاء بالخارج لبدء إعداد برامج ترويجية مشتركة.

وأشار إلى أن المقصد السياحي المصري مستعد لاستقبال السائحين من مختلف الدول، خاصة أسواق أوروبا الشرقية وكرواتيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وقد شهدت الأخيرة تزايدا كبيرا في الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه سیتم إطلاق حملة ترويجية دولیة لمصر لمدة 3 سنوات قبل بدایة خریف هذا العام للترویج السیاحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزید من السائحین إلیها.

العناني وممثلي الغرف السياحية يناقشا ومتابعة اجراءات تنفيذ ممارسة الأنشطة والخدمات

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