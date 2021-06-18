الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى

عالم

الإمارات تشارك فى المؤتمر الدولى لدعم الجيش اللبنانى

وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم ‫الجيش اللبناني برعاية الجمهورية الفرنسية، وبحضور عدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان وممثلي 20 دولة، تضامنًا مع الشعب اللبناني في ظل ما يمر به من ظروف استثنائية صعبة.

 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع - خلال مشاركته في الفعاليات عبر الاتصال المرئي - دعم وتشجيع دولة الإمارات الجهود الفرنسية المبذولة لدعم وتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجاه جمهورية لبنان، فيما أعرب عن أمله في أن ينجح المؤتمر بتحقيق أهدافه لما فيه من دعم ومؤازرة للأشقاء في لبنان.

 

وقال وزير الدولة الإماراتي، إن الظروف التي يمرّ بها الشعب اللبناني حاليًا هي ظروف استثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن استقرار الجيش اللبناني وتوفير احتياجات الدعم الاساسية ضرورية لاستقرار وأمن المجتمع اللبناني، وأن دولة الإمارات تتابع الوضع في لبنان بقلق، وتتطلع إلى أمنه واستقراره وازدهاره، وتجاوز هذه المرحلة لتعود الحياة في لبنان لشكلها الطبيعي.

 

وشدد بيان وكالة الأنباء الإماراتية، على أن المواقف الإماراتية تجاه لبنان الشقيق في كافة الظروف هي مواقف ثابتة في سجل العلاقات الأخوية بين البلدين، بداية من المساهمة في قوات الردع العربية عام 1976 ومشروع الإمارات لدعم وإعمار لبنان في عام 2006 ومشروع إزالة ونزع الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان.

 

وذكر البيان، أن دولة الإمارات قدمت مؤخرًا في إطار الاستجابة العاجلة للتصدي لجائحة "كوفيد -19" مساعدات طبية للبنان، إضافة إلى بناء مستشفى ميداني في العاصمة اللبنانية بيروت لعلاج مصابي "كورونا" تأكيدًا على مبادئ دولة الإمارات الدائمة إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة.

الإمارات الجيش اللبنانى لبنان المؤتمر الدولي دعم بيروت

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