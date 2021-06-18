نشأت مرسي: إعادة إعمار ليبيا سيعمل على تنشيط عمل الشركات المصرية

قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن إعادة إعمار ليبيا سيعمل على تنشيط عمل الشركات المصرية .

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العمالة المصرية ستكون الأكثر استفادة من مشروعات أعمار ليبيا مما يساهم في توفير فرص عمل كثيرة للعمالة التي تأثرت بسبب الأثار السلبية لكورونا.

وأوضح مرسي أن أن مشروعات إعادة الاعمار في ليبيا ستعمل علي زيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية ومراعاة حجم الإيرادات، مؤكدا أن الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات الإعمار.

وبذلت القيادة السياسية المصرية جهود عديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا واستقرار أوضاعها مرة أخرى، لأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا أيضًا، حيث توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، مؤخرًا، إلى العاصمة الليبية "طرابلس" لعقد جلسة مباحثات مع "عبد الحميد الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل التعاون بين البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عمق العلاقات والروابط القوية بين الشعبين المصرى والليبى لسنوات طويلة، ونثمن كافة الخطوات التى نجحت الدولة الليبية في اتخاذها فيما يتعلق بخارطة الطريق والمصالحة بين كافة الطوائف الليبية، وندعم في مصر؛ قيادة، وحكومة، وشعبا جميع الخطوات التى تقوم بها ليبيا، كما ندعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالى، ودعمها لتحقيق التنمية، حيث تم توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، فإن مصر حريصة ومستعدة لنقل الخبرات التى اكتسبتها الأيادى المصرية على مدى السنوات الـ ٦ الماضية في كافة مجالات التنمية التى نشهدها اليوم، لأشقائنا في ليبيا، والتى لاقت إشادة من العالم والمؤسسات الدولية، وذلك عبر التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والشركات المصرية التى ستكون على أتم الاستعداد للشراكة مع نظرائها في ليبيا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع الجانب الليبى على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها الكهرباء والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه تم التباحث في مشروعات الإسكان، والنقل والمواصلات، والصحة، والقوى العاملة، ويمثل هذا بدايات لعودة الحركة الكبيرة في العلاقات والشركات بين كافة الكيانات المصرية والليبية خلال المرحلة المقبلة.