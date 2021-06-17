الجمعة 18 يونيو 2021
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مصر

«التخطيط»: 317 مليون جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بقطاع الري بكفر الشيخ

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 317.7 مليون جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ شملت إنشاء وإحلال محطات رفع بتكلفة 63.3 مليون جنيه، استكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 7000 فدان وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها بتكلفة 58.7 مليون جنيه، واستكمال وإنشاء وإحلال وتجديد منشآت صناعية وتأهيل الترع على المجاري الرئيسية بتكلفة 50 مليون جنيه، وحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر والتغذية بالرمال بتكلفة 40 مليون جنيه، واستكمال تطوير المباني على الترع وأعمالها الكهربائية بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن أطوال المصارف المغطاة بمحافظة كفر الشيخ تبلغ 55.8 ألف كم، فيما يبلغ إجمالي كميات مياه الري المستخدمة لمحاصيل العروات الثلاثة والفاكهة 3051م3/ يوم، ومتوسط كميات المياه المستخدمة لري الفدان لـ 3192 م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ يصل إلى 353 مشروعًا، ويبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة نحو 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة العام الماضي، بحسب السعيد.

ووفقًا للتوزيع القطاعى، تم توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، كما تم تخصيص نحو 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، وتوجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.

التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية الرى محافظة كفر الشيخ

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