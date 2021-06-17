«التضامن»: عدد المترددين على «مودة» بلغ 4.9 مليون مواطن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المترددين على برنامج «مودة» بلغ 4.9 مليون حتى الآن.

وأوضح التقرير أن خطة عمل البرنامج تنقسم لعدة محاور منها تدريبات الشباب في مرحلة ما قبل الزواج وتتمثل أهم أنشطته في تنفيذ تدريبات تفاعُلية مباشرة بمختلف التجمعات الشبابية، حيث تم إنجاز ما يلى:

• تدريب (25 ألف طالب و75 ألف طالبة) من خلال (350) عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في (8 جامعات) على مستوى ست محافظات.

• تدريب (38 ألف) مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

• تدريب (17 ألف) مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة.

• تم إعداد شبكة من المدربين الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنفيذ تدريبات مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

اما التدريب الثاني يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثاً ،حيث يعمل المشروع على التوسّع والتطوير المستمر من خلال رصد احتياجات المتدربين فى عدة نقاط هى:-

إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في ديسمبر 2020 لتطبيق البرنامج في إطار مبادرة "دكان الفرحة" لدعم الفتيات الأكثر احتياجاً، وقد تم تدريب (882) فتاة وشاب بخمس محافظاتً.

إطلاق مُبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة لتدريب المخطوبين والمتزوجين حديثاً، وقد تم تدريب (1,176) فتاة وشاب على مستوى 14 محافظة.

اما تدريب الشباب المُتعافي من مرض الإدمان، فقد قام البرنامج بتدريب الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم على مودة نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم، وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ويهدف البرنامج الى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.