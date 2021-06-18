قريبا.. جايز تحزن من إرهاصات فرويد الأولى للشاعر رشا الفوال

يصدر قرييا عن الهيئة العامة للكتاب، سلسلة الشِعر العامي ديوان"جايز تحزن: من إرهاصات فرويد الأولى" للشاعرة والناقدة رشا الفوال.

تقول الشاعرة والناقدة رشا الفوال للدستور "الديوان يضم 31 قصيدة تحت 7 عناوين فرعية هى: الرحم الأول، مونولوجات الأنا، أول سطور الصراع تكثيفًا على الزمان، أول سطور الصراع إزاحة على المكان، أول سطور الصراع تأكيدًا على الفقد، أبجديات التوحد، هاوية العزلة في ما يقرب من 120 صفحة.

وتذكر أن "الديوان جاء دالًا على محتواه الذي يدور في فلك النفس البشرية وما يعتريها من صراعات داخلية خاصة في قصائد مونولوجات الأنا، وصراعات خارجية مع الآخر، معبرًا عن أحوالها المختلفة من حيث الرغبة، والإحساس بالألم، والوقوع في دائرة الوهم، وصولًا إلى حالة من العزلة النفسية.

رشا الفوال شاعرة وناقدة مصرية من مواليد مدينة المنصورة عام 1977م، تناقش قريبًا أطروحتها لنيل درجة الدكتوراة في الآداب تخصص علم نفس، بجامعة المنصورة، بعنوان: عملية الإبداع في شِعر العامية والتي أشرف عليها العالم الجليل الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد.

صدر لها بالعامية : ديوان/ حبنا قامت صلاته عام 2011م عن سلسلة أدب الجماهير، وديوان/ ألف حيلة وحيلة عام 2016م عن دار ليان للنشر والتوزيع، وديوان/ عرض مضحك عام 2017م عن سلسلة الفائزون بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوان/ موت الوجع: عن الوطن والناس عام 2020م عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

كما صدر لها ديوان بالفصحى قبل ذهابي عام 2013م عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان للأطفال/ ياللا ح نرسم عام 2017م عن المركز القومي لثقافة الطفل، وصدر لها أول كتاب نقدي بعنوان/ العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية_ مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي عام 2021م عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

فازت رشا الفوال بالمركز الأول في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2017م بديوان عرض مضحك، كما فازت بالمركز الأول عامية في مسابقة إقليم شرق الدلتا الثقافي عام 2012م .