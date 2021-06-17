«الغزالي» تشيد بدور الحكومة في دعم المرأة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية

أكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس إدارة جمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية، أن المرأة المصرية حازت بنصيب كبير جدًا خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، من خلال المشاركة في الحياة الاقتصادية و السياسية.

وأضافت الغزالي، أن الحكومة عملت على توفير مزايا للمرأة المصرية لإقامة مشروع خاص بها من خلال التسهيلات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو منح و تمويلات البنك المركزي المصري.

وتابعت عضو مجلس إدارة جمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية، أن بالفعل المرأة المصرية تعيش ازهي عصورها في أيام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة ان المرأة حريصة على إثبات كفاءتها في كافة القطاعات سواء كانت اقتصادية، سياسية، أو قضائية.

وأضافت رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر قدمت للعالم نموذجًا ناجحاً لدور المرأة وتمكينها في كافة مناصب العمل الحكومي وتوليها أبرز الحقائب الوزارية المهمة في الدولة، مشيرة إلى أن لدينا عدد كبير من الحقائب الوزارية تتولها سيدات، وبالفعل أثبتوا كفاءتهم.

وفي سياق منفصل قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ما حدث في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية هو حلم لا أحد يتوقع ان يتم كل هذا الإنجاز من تدشين مشروعات قومية و مجمعات صناعية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات التحفيزية للصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف حدرج، أن كل هذا يسمى معجزة إدارية من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين يرون مصر بمنظور مختلف عن السنوات الماضية، مشيدًا باهتمام الدولة بالبنية التحتية التي كانت قد تدهورت تمامًا، كما شهدت مصر تطور كبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي في كافة المجالات.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية حريصة دائمًا على عقد اللقاءات والندوات مع المسؤولين بالحكومة المصرية بالإضافة إلى دورها في إبراز أهم الفرص الاستثمارية المصرية بلبان والعكس، والعمل على حل التحديات التي تواجه رجال الأعمال والصناع مع الحكومة المصرية والجهات المعنية بالشأن.