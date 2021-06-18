وكيل التعليم بالوادى الجديد يكرم الحاصلين على المركز الأول بمسابقة التفوق الكشفى

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، مجموعة من المدارس التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالداخلة.

جاء ذلك لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقة التفوق الكشفي، بحضور أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية والموجه الأول للتربية الرياضية والكشفية وتوجية التربية الرياضية والكشفية على مستوى الإدارة.

وأوضح جمال أن مدرسة الصديق الإبتدائية حصدت المركز الأول بمرحلة البراعم بنين، ومدرسة اللغات بموط بالمركز الأول براعم بنات، بالإضافة إلى مرحلة الأشبال لذوي الاحتياجات الخاصة مدرسة موط الفكرية ومرحلة كشاف متقدم عام مدرسة الشهيد أحمد منسي الثانوية العسكرية مركز ثاني على مستوى الجمهورية.

مسابقة التفوق الكشفى

وحرص مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على تكريم قادة الفرق الكشفية ومديري المدارس لدورهم الملموس في تذليل كل الصعاب وتقديم كافة سبل الدعم الدعم لتوجه الكشافة للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية .

وفي ذات السياق كرم الدكتور جمال الفرق الرياضية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية في كرة القدم مدرسة موط الجديدة الابتدائية ومدرسة الهجان الإعدادية غرب الموهوب مدرسة القلمون الثانوية.

مسابقة التفوق الكشفى

كما وجه تهنئته للجميع مثمنا مجهوداتهم مشجعا لهم على الاستمرار في العطاء من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به والإصرار والعزيمة لتحقيق نتائج مشرفة على الدوام.

وأعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس ، فوز الطالبة روان أحمد سليم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة الخارجة التعليمية (مرحلة التريية الخاصة) بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية "السياحة في مصر" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة وذلك بالتعاون مع توجيه التربية الفنية وإدارة التربية الخاصة بالمديرية.

مسابقة التفوق الكشفى

وأوضح الدكتور جمال، أن المسابقة جاءت بهدف دعم وتنشيط السياحة وتعريف وتوعية الطلاب والطالبات في المدارس المصرية بأهمية الآثار والأماكن السياحية التي تحظى بها مصر، وجرى تنفيذ هذه المسابقة من خلال التنسيق بين المدارس ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم بتكليف لمكتب مدير عام تنمية التربية الفنية وبين مستشار وزير الآثار والسياحة.

وبعث وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للطالبة روان وأسرتها ومشرفي العمل للحصول على هذا المركز المتميز، مثنيا على مجهودات توجيه التربية الفنية في صقل وتنمية المهارات الفنية للطلاب بجميع المراحل التعليمية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

مسابقة التفوق الكشفى

كما أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن فوز الطالبة ندى سيد على حافظ ، مدرسة الشيخ وإلى الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية الدينية الكبرى والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على نشر الوعي الديني السليم بين جموع المواطنين وخاصة فئة الشباب ويقدم وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة والتقدير للطالبة ندى وأسرتها وجميع القائمين على العمل وتوجيه التربية الإسلامية للحصول على هذا المركز المتميز بتلك المسابقة الكبرى.