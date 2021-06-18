الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا: فحص 16 مليون سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة» إنجاز غير مسبوق

المؤتمر
المؤتمر

افتتح الدكتور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ‏بحضور نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، ‏ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا، بالتعاون مع قسم الأورام بطب طنطا، والذي يعقد بفندق هلنان فلسطين بالإسكندرية.

 

وأوضح  رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الرؤى العلمية والبحوث السريرية والوصول إلى توصيات محدده للارتقاء بالبحث العلمي،  حيث يناقش المؤتمر أوراق بحثية متعددة والتي من شأنها الوصول إلى نتائج إيجابية والتعاون في استراتيجيات مكافحة الأورام، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، بالإضافة إلى مد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وأشاد "ذكى" بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التي تستهدف حماية صحة المصريين من الامراض، مؤكدا أن الإنجازات التى تحققنت فى ملف الصحة  غير مسبوقة وخاصة التي تدعم  منها صحة المرأة، مشيرًا إلى أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليون و178 ألف و994 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019 يعد انجازا غير مسبوق في مصر.

 

وأشار إلى أهمية المؤتمر في دورته الثالثة والذي يشارك به نخبة من الخبراء الدوليين ‏داخل مصر وخارجها من ذوي الكفاءات العالمية في مجال أورام الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، وبحوث السرطان.

 

وأكد الدكتور محمد الشناوي أستاذ جراحة الأورام بكلية طب عين شمس ونائب رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي، ‏خلال كلمته بالمؤتمر دعم القيادة السياسية  للبحث العلمي  ‏في مصر من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والشركات الدولية فضلًا عن تمويل البحوث. 

 

وأوضح أن مصر استطاعت أن تحصد المركز الأول أفريقيا في نشر الأبحاث الدولية في المجلات العلمية المحكمة ذات معامل تأثير المرتفع، ‏كما استطاعت أن تتصدر أفريقيا في نشر ‏الأبحاث الدولية عامة ب33 ألف بحث.

 

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي بمساهمة جامعة طنطا في المبادرات الرئاسية وعلى رأسها 100 مليون صحة والتى ساهمت في الكشف المبكر عن أورام الثدي الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الشفاء لتصل إلى 95 %.

 

وأوضح الدكتور هشام توفيق ‏رئيس قسم الأورام بكلية الطب بجامعة طنطا ‏ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرض الأورام، أن ￼￼‏المؤتمر يناقش ثلاث محاور رئيسية هي: أورام الثدي ‏والكشف المبكر من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والبروتوكولات الحديثة في مصر، ‏موجها الشكر  للدولة المصرية، حيث إن البروتوكولات العلاجية ‏الموجودة حاليا تناظر مثيلاتها في الدول الأوروبية، ‏ويناقش المحور الثاني مبادرة حياة كريمة ‏بمشاركة منظمات المجتمع المدني بمحافظة الغربية، ‏ويتناول المحور الثالث أورام سرطان الكبد خاصة بعد النجاح الذي أحرزته الدولة المصرية في علاج ￼ فيروس سي.

 

‏وأضاف أن ‏المؤتمر ناقش  الثورة العلاجية في ‏أدوية علاج المناعة، فضلًا عن ‏التغذية العلاجية لمرضى الأورام ، ‏والتعاون البناء بين الصيادلة الإكلينيكيين وشباب أطباء الأورام ‏للتعرف على التفاعلات الدوائية ‏بالسلب أو الإيجاب لخدمة المرضى.

 

‏وفي ختام المؤتمر ‏قام الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بتكريم 28 من رواد الأورام بالجامعات المصرية وجامعة طنطا لدورهم في رعاية المرضى ومكافحة الأورام.

رئيس جامعة طنطا فحص حزب مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة انجاز غير مسبوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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