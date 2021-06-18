الكشف على 590 شخصا بعزبتى «الكوبانية» و«حوض 10» بالإسكندرية

أقام مركز معلومات التنمية المحلية، بحي ثان المنتزة بالإسكندرية، الخميس، قافلتين سكانيتين بعزبتي الكوبانية وحوض 10 بنطاق الحي، بحضور اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه ، وبمشاركة الجهات المختصة.



وأقيمت فعاليات القافلة الطبية المتمثلة في منطقة المنتزه الطبية من خلال الأطباء ممثلي المنطقة الطبية، وتم خلال القافلة إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالي العزبتين بإجمالي (150حالة أمراض باطنة، وعدد 120حالة اطفال، و77 حالة تنظيم أسرة، و140 حالة أمراض نساء، و75 حالة متابعة حمل، و 30 حالة لفحص الثدي وصحة المرأة)، هذا إلى جانب تقديم الدعم الدوائي للحالات المستحقة.

كما شاركت مدير إدارة المعمورة البيطرية بإجراء الكشف البيطري علي الحيوانات مع صرف عينات من الأدوية البيطرية المجانية،



وتم تنظيم ندوة توعوية بكل من العزبتين عن كيفية تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من قِبل رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي، فضلًا عن التوعية بأهمية القضاء على الأمية والإشتراك في الفصول المُقامة بالعزبتين وتم تسجيل 60 مشترك جدد ، بالإضافة إلى حصر 119 سيدة من أهالى العزبتين لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا.

كما تم توفير منفذ متحرك تابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية لتقديم المواد الغذائية للأهالي بأسعار مخفضة، إلى جانب مشاركة فريق التسويق التابع لمقر مشروعك بحى المنتزه ثان، للتوعية بطرق الحصول على قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر بالعزب المستهدفة.

وأقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالي عزبتي الكوبانية وحوض 10، وبحضور مديري وممثلي الإدارات المعنية (مركز معلومات التنمية المحلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتنمية الريفية، اولعلاقات العامة والإعلام، ووحدة تكافؤ الفرص، ومشروعك، ومنطقة المنتزه الطبية، وتنظيم الأسرة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والطب البيطري، والشؤون الاجتماعية).

قوافل سكانية بالإسكندرية

قوافل سكانية بالإسكندرية

قوافل سكانية بالإسكندرية

قوافل سكانية بالإسكندرية

قوافل سكانية بالإسكندرية

قوافل سكانية بالإسكندرية