ما لا تعرفه عن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الموانئ

تعمل وزارة النقل، ممثلة فى النقل البحري، على قدم وساق لتطوير الموانئ كونها نافذة تساهم فى رفع الاقتصاد بشكل كبير، حيث عملت الدولة جاهدة خلال السنوات الماضية على تطوير الموانئ وانتهاء الأعمال فى وقت قياسي، لزيادة الفرص الاستثمارية، وبالتالى يعود الأمر على الاقتصاد المصري بالنفع.

وفى هذا الصدد نسلط الضوء على أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها فى الموانئ والمشروعات التي مازال العمل بها، والتي جاءت على النحو التالي:

تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه.

تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.

بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

يتم العمل فى إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه.

يتم العمل فى إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه.

يتم العمل فى إنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه.

يتم العمل فى تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

تم الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه بميناء بورسعيد.

ويتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء.

تم الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه بميناء السخنة.

يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء.

جارٍ استكمال تطوير وانشاء ميناء بورسعيد من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.