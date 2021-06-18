لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

تبذل الدولة جهود مستمرة وتتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفال مصر من الأمراض لاسيما شلل الأطفال، وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من شلل الأطفال بشكل تام حتى عام 2006، في ظل اتخاذ وزارة الصحة سنويا اجراءات احترازية بإطلاق حملات للتطعيم لضمان سلامة الأطفال.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في استكمال حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال حملتين إضافيتين يتمّ الإعداد لإطلاقهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، جاء ذلك خلال استقبالها مدير عام منظمة الصحة العالمية بمقر المنظمة بجنيف.

ملايين الجرعات من أجل أطفال مصر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملات مكثفة من التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما نجحت مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم (SABIN أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال، رغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على تلك التطعيمات.

وفي البداية تقول هبة مصطفى، إحدى الأمهات التي قامن بتطعيم طفلها في الحملة، أن الفرق الطبية كانت تمر في المنطقة التي تعيش فيها لإجراء التطعيمات للأطفال، وبالفعل قامت بتطعيم طفلها الذي لم يتجاوز الـ 3 سنوات بعد.

أوضحت "هبة" أن مثل هذه التطعيمات التي تطلقها الصحة مهمة لصحة الأطفال في مصر، لتعزيز الوقاية من الإصابة بأي أمراض من الممكن أن تصيبهم حال دخولهم المدارس.

آمنة على الأطفال

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري أمراض الباطنة، على أهمية تطعيم الأطفال ضد الشلل أو جميع الأمراض الأخرى، مشيرة إلى أن التطعيمات جميعها امنة على الأطفال.

وتابعت استشاري أمراض الباطنة أن الأطفال ممن يتناولون دواء يحتوي على الكورتيزون أو جرعات عالية من الحقن فهم ممنوعون من تلقى التطعيم، أما فئات الأطفال ممن يحصلون على جرعات منخفضة من بخاخات الحساسية فلا مانع من تطعيمهم.

أما عفاف علي، من محافظة كفر الشيخ، فهي تأمل أن تكثف الصحة من حملات التطعيم ضد الأمراض والفيروسات خاصةً للأطفال لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأكدت "عفاف" أنها تحرص على تطعيم أولادها ضمن الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال في مصر، مشيرة إلى أنها قامت بتطعيم أولادها ضد شلل الأطفال في إطار الحملة القومية.

جيوش الفرق الطبية تشارك

المرحلة الأولى من الحملة القومية نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألف طفل للوقاية ضد شلل الأطفال في الأسبوع الأو من الشهر الجاري.

يذكر أنه سيشارك حوالي 90 ألفا من الفرق الطبية في المرحلة الثاينة الجديدة من الحملة القومية للقضاء على شلل الأطفال في مصر، إضافة إلى مشاركة 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة تجوب أنحاء الجمهورية خاصة المناطق النائية والعزب والنجوع لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.