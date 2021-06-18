الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

شلل الأطفال
شلل الأطفال

تبذل الدولة جهود مستمرة وتتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفال مصر من الأمراض لاسيما شلل الأطفال، وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من شلل الأطفال بشكل تام حتى عام 2006، في ظل اتخاذ وزارة الصحة سنويا اجراءات احترازية بإطلاق حملات للتطعيم لضمان سلامة الأطفال.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في استكمال حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال حملتين إضافيتين يتمّ الإعداد لإطلاقهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، جاء ذلك خلال استقبالها مدير عام منظمة الصحة العالمية بمقر المنظمة بجنيف.

ملايين الجرعات من أجل أطفال مصر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملات مكثفة من التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما نجحت مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم (SABIN أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال، رغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على تلك التطعيمات.

وفي البداية تقول هبة مصطفى، إحدى الأمهات التي قامن بتطعيم طفلها في الحملة، أن الفرق الطبية كانت تمر في المنطقة التي تعيش فيها لإجراء التطعيمات للأطفال، وبالفعل قامت بتطعيم طفلها الذي لم يتجاوز الـ 3 سنوات بعد.

أوضحت "هبة" أن مثل هذه التطعيمات التي تطلقها الصحة مهمة لصحة الأطفال في مصر، لتعزيز الوقاية من الإصابة بأي أمراض من الممكن أن تصيبهم حال دخولهم المدارس.

آمنة على الأطفال

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري أمراض الباطنة، على أهمية تطعيم الأطفال ضد الشلل أو جميع الأمراض الأخرى، مشيرة إلى أن التطعيمات جميعها امنة على الأطفال.

وتابعت استشاري أمراض الباطنة أن الأطفال ممن يتناولون دواء يحتوي على الكورتيزون أو جرعات عالية من الحقن فهم ممنوعون من تلقى التطعيم، أما فئات الأطفال ممن يحصلون على جرعات منخفضة من بخاخات الحساسية فلا مانع من تطعيمهم.

أما  عفاف علي، من محافظة كفر الشيخ، فهي تأمل أن تكثف الصحة من حملات التطعيم ضد الأمراض والفيروسات خاصةً للأطفال لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأكدت "عفاف" أنها تحرص على تطعيم أولادها ضمن الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال في مصر، مشيرة إلى أنها قامت بتطعيم أولادها ضد شلل الأطفال في إطار الحملة القومية.

جيوش الفرق الطبية تشارك

المرحلة الأولى من الحملة القومية نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألف طفل للوقاية ضد شلل الأطفال في الأسبوع الأو من الشهر الجاري.

يذكر أنه سيشارك حوالي 90 ألفا من الفرق الطبية في المرحلة الثاينة الجديدة من الحملة القومية للقضاء على شلل الأطفال في مصر، إضافة إلى مشاركة 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة تجوب أنحاء الجمهورية خاصة المناطق النائية والعزب والنجوع لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.

شلل الاطفال سلامة الأطفال حملات للتطعيم الفرق الطبية الحملة القومية ملايين الجرعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

مفاجأة وراء واقعة استخراج رفات وأكفان الموتى بالمنوفية

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

لأجيال قوية.. تفاصيل جهود الدولة في مواجهة شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه