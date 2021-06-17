الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قططها تزعج الجيران.. أمن القاهرة يجمع تحرياته حول سيدة التجمع الأول

قطط
قطط

تكثف مباحث التجمع الأول من تحرياتها في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط وإزعاج الجيران بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سكان عقار بمنطقة التجمع الأول مفاده تضررهم من سيدة لقيامها بتربية عدد كبير من القطط بأنواع مختلفة دون الاهتمام بنظافتها مما تسبب في انتشار روائح كريهة بالعقار، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان العقار وتبين وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة، وتم إبلاغ الطب البيطري لمعرفة حالتها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعرف على عقوبة إزعاج الجيران في القانون

فرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيها حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

وذكرت المادة 379 من قانون العقوبات، والتي تفرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

مباحث التجمع الأول حيازة عدد كبير من القطط إزعاج الجيران التجمع الاول سكان عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه