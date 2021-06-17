قططها تزعج الجيران.. أمن القاهرة يجمع تحرياته حول سيدة التجمع الأول

تكثف مباحث التجمع الأول من تحرياتها في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط وإزعاج الجيران بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سكان عقار بمنطقة التجمع الأول مفاده تضررهم من سيدة لقيامها بتربية عدد كبير من القطط بأنواع مختلفة دون الاهتمام بنظافتها مما تسبب في انتشار روائح كريهة بالعقار، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان العقار وتبين وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة، وتم إبلاغ الطب البيطري لمعرفة حالتها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعرف على عقوبة إزعاج الجيران في القانون

فرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيها حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

وذكرت المادة 379 من قانون العقوبات، والتي تفرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.