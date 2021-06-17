«التضامن»: 10 آلاف أسرة تستفيد من الدعم النقدي تكافل وكرامة ببورسعيد

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي من (تكافل) بلغ في محافظة بورسعيد 4,698 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي كرامة 5,648، بإجمالي 10,346 أسرة مستفيدة، بقيمة 140,837,990 جنيه منذ بدء البرنامج في مارس 2015 حتى مارس 2021.

وصرحت وزيرة التضامن الدكتورة، نيفين القباج بأن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وقالت القباج، إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى، حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً

وأعلنت وزارة التضامن، أنه يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي:

- كتابة الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على استعلام

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، ويمكن من خلال:

نوع البطاقة للمستفيد "تكافل وكرامة.

-حالة البطاقة إذا كانت سارية متجمدة، أو متوقفة.

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.