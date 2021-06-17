إحصائية: 1.4 مليار دولار صادرات مصر للنمو الآسيوية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول القارة الآسيوية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار خلال عام.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الهند جاءت في المرتبة الأولى بين الأسواق الأسيوية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 413.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 252.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 160.5 مليون دولار خلال عام، يليها الصين والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 388.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 227.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 161 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى اليابان بلغت 63.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 54.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، 8.8 مليون دولار خلال عام، فيما تراجعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية لـ 62.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 205.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4٪، فواكه طازجة بنسبة 71.4%، أسمدة بنسبة 40.5٪، منتجات البان بنسبة 1.7٪).



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5 %، سيارات ركوب بنسبة 73.9٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪).