بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. تنسيق الثانوية العامة

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بدأ الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وكشفت مديريات التربية والتعليم عن إعلان تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان النتائج في المدارس، حيث أنه يتم على مستوى المديريات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي 2020

240 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالبحر الأحمر

247 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالمنيا

255 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بدمياط

260 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بأسيوط

247 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالإسماعيلية

252 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالشرقية

250 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالمنوفية

251 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالقليوبية

253 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالغربية

250 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول ببنى سويف

257 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بقنا

243 درجة بالإعدادية حدا أدنى للقبول بالأقصر

تنسيق الثانوية العامة

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 253 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و 246 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و230 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات و 235 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعى فقط و 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و 200 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أن إدارة الوراق وأكتوبر وإدارة جنوب الجيزة وإدارة الشيخ زايد حصلوا على أعلى الدرجات على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بضرورة عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد بكامل درجاتهم، مشددة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.