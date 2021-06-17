الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

السيسى: ما تحقق فى مصر خطوة من ألف.. ونحقق معدل تقدم رغم كورونا (فيديو)

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قدمت شهداء ومصابين كثر من الضباط وضباط الصف والجنود وأعضاء القضاء وأطياف المجتمع من مسلمين ومسيحيين على مدار 7 سنوات ماضية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، اليوم الخميس، أن الدولة لم توقف التنمية وتلجأ لوضع كل مقدراتها لصالح الصدام مع الإرهاب، مؤكدًا أنها كانت خلال الـ7 سنوات الماضية تعمل في مسارين متوازيين.

وأوضح أن المسارين المتوازيين ارتبطا بالتصدي للإرهاب والتطرف، وفي نفس الوقت البناء والتنمية والتعمير، منوهًا إلى أن بقاء الدولة كامنة لمدة 8 سنوات، فترة الصراع الموجودة، يؤدي إلى خراب لا نهاية له.

وتابع: «المواطن عاوز يعيش ويطمئن ويحس إن الدولة تتقدم ومستقرة، وما تحقق في مصر خطوة من ألف»، مشيدًا بنتائج الإصلاح الاقتصادي المطبق في مصر عام 2016، متابعًا: "لو استمررنا دون قرار الإصلاح، لواجهت مصر مشكلة كبيرة وخاصة خلال جائحة كورونا، ورغم الجائحة وتأثيرها السلبي مازلنا نحقق معدل تقدم مناسبا في ظل المسار الذي انتهجته مصر والنتائج المحققة الآن".

واستقبل  الرئيس اليوم  وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور  كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الرئيس رحب بالسادة وزراء الإعلام العرب، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.

 

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