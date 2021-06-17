«روح».. رواية جديدة لمحمد على إبراهيم عن دار تبارك

صدر حديثًا عن دار تبارك للنشر والتوزيع رواية "روح" للقاص والشاعر محمد علي إبراهيم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لـ52، الذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وقال محمد علي إبراهيم: "رواية روح أقرب للفانتازيا، هى ببساطة عالم آخر متخيل عمدت فيه إلى إسقاط الزمن فيبدو العالم كأنه يليق بكل عالم.

أضاف: “انتهيت فعليًا من كتابة الرواية في يناير 2019، لكنني قضيت فترة كبيرة جدًا في تنقيحها، ولك أن تعلم أنني انتهيت من تنقيحها قبل أسبوع واحد من النشر".

ويواصل محمد إبراهيم: “الحقيقة أنا مدين للكثيرين في هذه الرواية، مدين لوكالة ناسا لعلوم الفضاء، ومدين لعلماء فيزياء الكم، ومدين لكتب الدين والأساطير،ومدين لاينشتاين وستيفين هوكنج وبول ديفيز، والكثيرين غيرهم".

وجاء في تصدير الرواية وهذه الرواية هي كتاب من رأى لمن لن يصدق، من ضرورات الأمانة الأخلاقية أن أخبركم أنها رواية واقعية، كما قال من رسموها، لا مجال لمساحات الخيال أو المجاز، أنا فقط ترجمتها ثم نسختها، تبدأ الحكاية معي عندما كنت على وشك الغرق في الامتار الأربعين الأوائل من البحر، لأني لا أجيد العوم، ويدي المفرودة باتجاه القاع ارتكزت على شئ له ملمس الجلود، رفعني المنقذ بعد أن صاح العائمون "غريق غريق غريق".

ومحمد علي إبراهيم يعمل مهندسا، وهو من مواليد ١٩٧٥، صدر له العديد من الروايات "الجدار الأخير، الولد كوريا، أعلمها اللمس، حجر بيت خلاف"، كما صدر له العديد من المجموعات القصصية منها "تأريخ لا يروق لكم"، "طعم البوسة"، "متتالية أنت حر ما دمت عبدي"، "أغنية حب جديدة"، كما صدر له دواوين شعر"مواويل الثرى"، "صحاب".

حصل محمد علي إبراهيم على العديد من الجوائز منها جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، جائزة الثقافة الجديدة، جائزة ساقية الصاوي، جائزة كتاب اليوم، جائزة جمال الغيطاني في الرواية، ووصل للقائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ.