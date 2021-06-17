الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عطار ملقب بـ«الجزار».. تفاصيل جديدة فى واقعة الاعتداء على سيدة بالنهضة

الواقعه
الواقعه

كشفت تحريات مباحث القاهرة  في واقعة اعتداء جزار بالضرب على سيدة في منطقة النهضة عدة مفاجآت، حيث كشفت أنه يعمل في بيع العطارة، ولا يعمل جزارا، وأطلق عليه لقب "جزار" بسبب تعدد مشاجراته وخلافاته مع عدد من أهالي المنطقة.

وأضافت التحريات، أن المتهم مستأجر محلا من زوج المجني عليها منذ فترة لبيع العطارة، وبعد مرض الزوج وأصبح طريح الفراش، دخل المتهم في خلافات مع المجني عليها حيث أصبحت هي من تتولى تحصيل الإيجار من المتهم، لكون المحل المستأجر في ذات العقار المقيمة به المجي عليها.

واقعة فيديو ضرب المسنة ليست واقعة الاعتداء الأولى

وأشارت التحريات إلى أن واقعة أمس الأول التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك " بواسطة مقطع فيديو، يوثق لحظة اعتداء المتهم على المجني عليها أمام باب شقتها، لم يكن الاعتداء الأول الذي تعرضت له المجني عليها، حيث اعتدى المتهم عليها بالضرب، وأحدث إصابات لها في شهر مارس الماضي.

وحررت المجني عليها محضرا ضده، وجرى إحالة المتهم لمحكمة الجنح للمحاكمة، وتابعت التحقيقات أن المتهم حرر عدة محاضر ضد المجني عليها، و2 من الجيران، باتهامهم بالاعتداء عليه بالضرب، وهي أيضا تنظر أمام محكمة الجنح

رصد فيديو الاعتداء على مسنه في السلام

يذكر أن أجهزة الرصد بمديرية أمن القاهرة، رصدت انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر قيام رجل ضخم يسحل سيدة من شعرها على السلم داخل أحد العقارات، وبفحص الفيديو، تبين أن الواقعة حدثت في مساكن أطلس بمنطقة النهضة، وأن المتهم يدعى مصطفى في العقد السادس من العمر، والمجني عليها ربة منزل تدعى «نجلاء م» 43 سنة، وتوصلت التحريات، إلى أن خلافات سابقة بسبب الجيرة واستئجار المتهم محل ملك زوج المجني عليها سبب الخلاف.

المتهم يعترف بصحة الفيديو وارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحة الفيديو، وأضاف أنه ارتكب الواقعة، بسبب خلافات حول استئجار محل ملك زوج المجني عليها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حجز المتهم 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث.

التحريات تفاصيل جديدة اعتداء ملتحي السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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