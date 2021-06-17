الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

حمدوك: لدينا رؤية واضحة بأن تكون الحدود مع جنوب السودان «مرنة»

حمدوك
حمدوك

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن هناك رؤية واضحة لدى السودان بأن تكون الحدود مع جنوب السودان، حدودا مرنة على طول الخط، وأن تفتح المعابر ويتم تسهيل التبادل التجاري والتنقل.


وأطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني على ملخص أعمال المفوضية المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان التي اختتم أعمالها، اليوم الخميس، وذلك لدى لقائه وفد المفوضية المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان.


وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان الرئيس المشترك للمفوضية المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان الدكتور معاذ تنقو، في تصريح صحفي، إن الاجتماعات سادتها روح التعاون والاخوة وتم من خلالها تبادل الوثائق والحُجَجْ المرتبطة بموضوع الحدود ما بين الطرفين، ووعدنا بدراستها والتأكد منها وتقديم رؤية مشتركة حولها للبلدين، مؤكدا أن أغلب العمل قد تم وما تبقي هو إعداد التقارير.
 

وأضاف تنقو: "نحن في الاتجاه الصحيح من أجل إنهاء الوضع الراهن على المناطق الحدودية من أجل تبني روح الحدود المرنة لشعبي السودان ودولة جنوب السودان"، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوداني أكد خلال اللقاء أن هذه الحدود حتى لو تم ترسيمها فستكون حدودا عملية موجودة على الورق وأن هناك رؤية واضحة لدى السودان بأن تكون مرنة على طول الخط، وأن تفتح المعابر ويتم تسهيل التبادل التجاري والتنقل ما بين البلدين عبر هذه الحدود بكل بساطة، وتسهيل للإجراءات، حتى ينعم الشعب السوداني وشعب جنوب السودان بالرفاهية والنماء والتجارة والاقتصاد".
 

وأوضح أنهم وعدوا الدكتور عبد الله حمدوك، بالإسراع في عقد الاجتماع المقبل بأسرع وقت بعد القيام بالدراسات المنفردة لهذه الوثائق وعمل تقارير حولها وإحراز التقدم الممكن حول توصيف الحدود بأسرع وقت.
 

من جانبه، قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان الرئيس المشترك لمفوضية الحدود بين السودان وجنوب السودان مايكل مكوي، إن رئيس مجلس الوزراء أطلع على ملخص موجز فيما يتعلق بقضايا الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان وتبادل الوثائق باعتبارها الأمر الأكثر أهمية والذي كنا نتوق إليه طوال هذا الوقت.
 

وأوضح أنه وبتبادل هذه الوثائق نكون قد أنجزنا نصف المهمة، مشيرا إلى أنهم سيقومون بدراستها للتعرف على النقاط الخلافية للاستمرار في التحاور والتفاوض بشأنها.
 

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبر عن تقديره للتقدم الذي تم إحرازه، وأكد دعمه للاستمرار في جهودنا الحثيثة وذلك من أجل أن يعيش شعبا البلدين في سلام وتناغم خاصة المجموعة السكانية التي تقطن على خط الحدود.

رئيس وزراء السودان حمدوك السودان جنوب السودان التبادل التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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