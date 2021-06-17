«الإحصاء»: 60% زيادة في صادرات مصر للسودان خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحسن حركة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 216.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 164.1 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه الدستور، أن الصادرات المصرية للعراق ارتفعت لـ121.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 100.7 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.4 مليون دولار خلال عام، وارتفعت الصادرات للأردن لـ190.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 161.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 28.5 مليون دولار خلال عام.

كما أظهرت بيانات الإحصاء، تضاعف الصادرات المصرية لقطر لتصل لـ 100 ألف دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 8 آلاف دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 92 ألف دولار بنسبة 1150% خلال عام، كما ارتفعت الصادرات للسوادان لـ 201.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 125.7 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 75.3 مليون دولار بنسبة 60% خلال عام، وارتفعت الصادرات لفلسطين من 41.8 مليون دولار لـ59.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4٪ ، فواكه طازجة بنسبة 71.4 %، أسمدة بنسبة 40.5٪، منتجات ألبان بنسبة 1.7٪).

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5 %، سيارات ركوب بنسبة 73.9 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪).