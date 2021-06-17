الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«التعاون الإسلامى» تدين محاولة الحوثى استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

يوسف بن أحمد العثيمين
يوسف بن أحمد العثيمين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة للمحاولة الجديدة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة، وفق ما أعلن تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة، مجددًا التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

 

تدمير طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالملكة العربية السعودية. 

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

إدانة البحرين والإمارات

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

من جانبها، أكدت دولة الإمارات في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة بطائرة مسيرة السعودية خميس مشيط التحالف العربي

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