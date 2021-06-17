البرهان يحث مفوضية الحدود على الإسراع في إكمال مهمتها

حث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المفوضية المشتركة للحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، على الإسراع بإكمال مهمتها.



ودعا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، المفوضية إلى العمل إلى جانب عملها الرسمي في توصيف الحدود، إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة وتشجيعها على فتح العابر وجعل الحدود بين البلدين حدودا مرنة لتيسير حرية حركة المواطنين على الشريط الحدودي، بما يسمح لهم بالتفاعل إقتصادياً وإجتماعياً.



وقدم وفد المفوضية المشتركة للحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، لرئيس مجلس السيادة، خلال لقائه اليوم الخميس، تقريرا مفصلا حول عمل المفوضية خلال الفترة السابقة.



وقال الدكتور معاذ تنقو رئيس الجانب السوداني في المفوضية المشتركة للحدود، في تصريح صحفى، إن اجتماعات المفوضية سادتها روح طيبة، وتم خلالها إنجاز عمل كبير تجاوز فيه الجانبان قضية تبادل الوثائق والمستندات التي كانت تمثل عقبة أمام عمل المفوضية.



وأضاف رئيس الجانب السوداني في المفوضية المشتركة للحدود أن الوفد أبلغ رئيس مجلس السيادة، بأن المفوضية ستقوم خلال الفترة المقبلة بدراسة الوثائق والمستندات دراسة عميقة ووافية، ومن ثم ستواصل اجتماعاتها من أجل التوصل إلى توصيف دقيق للحدود بين البلدين.



من جانبه، قال مايكل مكوي رئيس وفد دولة جنوب السودان في المفوضية المشتركة للحدود مع السودان، إن الهدف من اللقاء هو إطلاع رئيس مجلس السيادة، على التقدم الذي أحرزته المفوضية، مشيرا إلى أن الوثائق والمستندات التى جرى تبادلها بين الجانبين ستخضع للفحص والدراسة ثم تستأنف المفوضية النقاش حول القضايا العالقة.



وأشار رئيس وفد دولة جنوب السودان إلى أن رئيس مجلس السيادة، أشاد بالدور المهم الذى تقوم به المفوضية، مضيفا: "رغم صعوبة المهمة، إلا أن المفوضية ستعمل بكل جد لإنجاز مهمتها".