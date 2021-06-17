عمرو عطية: تثبيت سعر الفائدة يدعم الاستثمار المحلي

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن تثبيت سعر الفائدة يدعم الاستقرار الاستثماري.

وأضاف رئيس شركة مصر للفنادق أن عدم ارتفاع سعر الفائدة يأتي في مصلحة الاستثمار المحلي المحلي مما يساهم في تنمية إيرادات الشركات، موضحا أن القطاع السياحي تأثر كثيرا بأزمة كورونا، وأن التمويل المصرفي هو الداعم الرئيسي للاستثمار.

وأشار رئيس شركة مصر للفنادق أن شركته انتهت من تطوير فندق سفير دهب، مشيرا إلى أن ثبات سعر الفائدة ستهم في تخفيض ما كانت تدفعه الشركة من سعر فائدة على قرض تمويل تطوير فندق النيل ريتز.

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يوضح مدى حرص الحكومة على دعم الاستثمار المحلي خاصة أن القطاعات الاقتصادية تأثرت بالاثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة حريصة علي عدم زيادة الأعباء علي القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع السياحي.

وأكد عطية أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا، موضحا أن الدولة تعمل على تنمية وتشجيع الاستثمار المحلي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة كان سيمثل أزمة لدى الشركات الحاصلة على تمويل لتنفيذ مشروعاتها.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.