«الإحصاء»: 2.4 مليار دولار صادرات مصرية للأسواق العربية خلال الربع الأول من 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول العربية سجلت 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، مشيرًا إلى أن دول الخليج جاءت في صدارة الأسواق العربية الأكثر استقبالًا للسلع المصرية بقيمة 934.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، يليها دول شمال إفريقيا بقيمة 513.6 مليون دولار، ودول السوق العربية المشتركة 277.6 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن صادرات مصر لدول الخليج العربي بلغت 934.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قارب الـ 400 مليون دولار خلال عام.

وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث قيمة الصادرات المصرية والتي بلغت 469.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 412.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57.1 مليون دولار خلال عام، يليها الإمارات بصادرات بلغت قيمتها 314.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 760.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 446.2 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4٪ ، فواكه طازجة بنسبة 71.4%، أسمدة بنسبة 40.5٪، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪).

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليارات دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5 % ، سيارات ركوب بنسبة 73.9٪، أدويه ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪).