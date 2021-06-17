الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ٥٣ صنف أدوية فاسدة في الغربية

أدوية فاسدة
أدوية فاسدة

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط  أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا بعدد ٥٣ صنفا بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 155 ألف جنيه تقريبا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية والدواء المصرية بتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة.

صحة الغربية ضبط صنف أدوية بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الانواع غير صالحه للاستهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

زكى فطين عبدالوهاب يطمئن جمهوره: أنا بخير وأشعر بالتحسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه