ضبط ٥٣ صنف أدوية فاسدة في الغربية

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا بعدد ٥٣ صنفا بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 155 ألف جنيه تقريبا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية والدواء المصرية بتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة.