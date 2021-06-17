الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية في جنوب ليبيا لملاحقة التنظيمات الإرهابية

أعلنت القيادة العامة للقوت المسلحة للجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي لليبيا ضد تنظيم داعش بعد عملياته الإرهابية الأخيرة في سبها وجبال الهروج .

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في بيان مساء اليوم إن هذه العملية جاءت ردا على تصاعد نشاط العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي لليبيا واستهدافهم لمواقع عسكرية بسيارات مفخخة.

وأشار البيان إلى أنه تقرر الدفع بوحدات من كتائب المشاة إلى المنطقة لدعم غرفة تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لتعقب الارهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس السرقة والتخريب والنهب بأنواعه.

بيان الجيش الليبي بشأن عملية سبها

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان آخر مقطع فيديو لأنفجار مفخخة خبيثة في أحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو الجاري خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الإنتحاري والتي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.

القضاء على جماعات الإرهاب

كان اللواء أحمد المسماري أكد، في تصريحات صحفية مؤخرا، أنهم يعملون من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية في مدينة سبها.

‏وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي من ذهاب ليبيا إلى مزيد من العمليات التفجيرية والإرهاب مؤكداً الإخوان يحاولون عرقلة إجراء الانتخابات.