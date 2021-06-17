في يوم زفافها.. من هي كاميليا الدفراوي ابنه علا غانم؟

أثارت الفنانة علا غانم الجدل مؤخرًا بعدما ظهرت بمصر بعد غياب دام لسنوات عديدة حيث استقرت بصحبة أسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ظهور غانم في الإسكندرية تحديدا لحضور حفل زفاف نجلتها كاميليا الدفراوي التي تحتفل بحفل زفافها الان بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.

وترصد الدستور عدة معلومات عن الابنة الأكبر لعلا غانم والتي عاشت بين مصر وأمريكا.

تخرجت كاميليا في كلية الهندسة قسم العمارة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها كثيرا ما تهتم بالظهور في مصر بجانب والدتها وشقيقتها فريدة قبل أن تستقر هناك وتعود 2019 لتعلن خطوبتها على ابن رجل الأعمال الشهير.

شاركت كاميليا في مسابقة لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، وفازت بها في أمريكا، وقامت بنشر صورة ظهرت فيها وعلى كتفها قرد، وكانت بداية لظهورها في السوشيال ميديا بشكل كبير في مصر.

كانت علا غانم قد تحدثت عنها في عدة برامج مختلفة حيث أكدت أنها لن تدخل عالم التمثيل، فهي مؤمنة بما درسته في الهندسة وتريد تطبيقه قريبا، مؤكدة أنها لديها ثقافة مختلفة عن المعتاد هنا في عالمنا العربي، خاصة من حيث طريقة حياتها وملابسها وخلافه مشيره الي انها تعطيها كامل حريتها ، ولا تهتم بآراء الناس حولها، وهو ما يسبب لغانم الكثير من الجدل.

وكان آخر أعمال علا غانم فيلم "خط الموت" الذي عرض عام 2019 ولكنها كانت قد انتهت من تصويره عام 2017 وهو نفس العام الذي عرض لها فيه قبل رحيلها فيلم "الفندق"، وشاركها البطولة كل من محمد نجاتي، أحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم، واشتهرت علا غانم بأدوار الإغراء، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي جعلت لها مكانة كبيرة عند الجمهور.