مصادر بـ«المترو»: عودة تشغيل القطارات بسرعتها الطبيعية

أعلنت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أنه تم إعادة تشغيل القطارات بالخط الأول والثاني بالسرعة العادية وهي ٨٠ كم في الساعة في المحطات السطحية عقب تشغيلها بسرعة ٦٠ كم في الساعة صباح اليوم نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت قد قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه تم خفض سرعة القطارات اليوم في الخط الأول والثاني للمترو وذلك في المحطات السطحية لارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في زيارة الحرارة عند احتكاك عجلات القطارات بالسرعة العادية مع القضبان وهو ما قد ينتج عنه مشاكل فنية داخل القطارات لذا من الأفضل القيام بخفض السرعة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم خفض السرعة فقط في المحطات السطحية المعرضة للشمس ولكن في المحطات النفقية لن يتم خفض السرعة بها، لافتة إلى أن السرعة التي ستسير بها القطارات ستكون ٦٠ كم في الساعة بدلا من ٨٠ كم في الساعة.

ونوهت المصادر بأن التقاطر في بعض المحطات بالخط الأول والثاني للمترو سيتأثر ولكن بشكل بسيط للغاية، لافتين إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق حريصة على مصالح المواطنين.

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس ١٧ يونيو، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٥٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

خامسًا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

وقالت الهيئة، إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.