الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«المترو»: عودة تشغيل القطارات بسرعتها الطبيعية

المترو
المترو

أعلنت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أنه تم إعادة تشغيل القطارات بالخط الأول والثاني بالسرعة العادية وهي ٨٠ كم في الساعة في المحطات السطحية عقب تشغيلها بسرعة ٦٠ كم في الساعة صباح اليوم نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وكانت قد قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه تم خفض سرعة القطارات اليوم في الخط الأول والثاني للمترو وذلك في المحطات السطحية لارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في زيارة الحرارة عند احتكاك عجلات القطارات بالسرعة العادية مع القضبان وهو ما قد ينتج عنه مشاكل فنية داخل القطارات لذا من الأفضل القيام بخفض السرعة. 

وأشارت المصادر إلى أنه يتم خفض السرعة فقط في المحطات السطحية المعرضة للشمس ولكن في المحطات النفقية لن يتم خفض السرعة بها، لافتة إلى أن السرعة التي ستسير بها القطارات ستكون ٦٠ كم في الساعة بدلا من ٨٠ كم في الساعة.

ونوهت المصادر بأن التقاطر في بعض المحطات بالخط الأول والثاني للمترو سيتأثر ولكن بشكل بسيط للغاية، لافتين إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق حريصة على مصالح المواطنين.

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس ١٧ يونيو، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٥  دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة 

- أسيوط / أسوان مدة ٥٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٥  دقيقة

خامسًا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٥  دقيقة

وقالت الهيئة، إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

المترو مصادر طبيعتها ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

زكى فطين عبدالوهاب يطمئن جمهوره: أنا بخير وأشعر بالتحسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه