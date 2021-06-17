الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته بالشرقية

شروع شخص في قتل طبيبة
شروع شخص في قتل طبيبة

كشف مصدر أمنى صحة ما جاء بمقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام شخص بالشروع في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية.

وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الطبيبة "المشار إليها بمقطع الفيديو" في وقت سابق بتحرير محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة "مرتكب الواقعة" باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصدر أمني إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الشروع فى قتل طبيبة مرآة سيارته بمحافظة الشرقية

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