بيتر ميمي من ملتقى السينما والإبداع: «الاختيار» وثيقة للأجيال القادمة

شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الخميس بمركز الابداع الفني ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي، حاورته فيه د.مني الصبان مديرة المدرسة، وبحضور عدد كبير من طلبة المدرسة والصحفيين والاعلاميين.

خلال الندوة، رحب عبد الوهاب بمخرج الاختيار بيتر ميمي وعبر عن سعادته بلقائه بمخرج شاب أخرج أعمالا مهمة، وهو أحد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون علي الإنترنت التابعة لقطاع الصندوق.

أضاف أن أعمال بيتر أعادت الأسرة المصرية مرة أخرى للتليفزيون ومشاهدة الأعمال الملحمية المهمة التي افتقدها الإعلام في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت قاصرة علي افلام معينة في المناسبات القومية ، مثمنا ما قام به " ميمي" من توثيق مرحلة هامة في تاريخ الشعب المصري .

من جانبها، قالت الصبان إن طلبات الاشتراك بالمدرسة وصلت الي 80 ألف مشترك بعد أن كتب " ميمي" علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنه احد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون .

أضافت أنها سعدت بقيام ميمي بعمل لقاء عبر تطبيق الزووم مع طلبة المدرسة للاستفادة من تجربته في الإخراج، مؤكدة أن نجاح ميمي يعد نجاحًا للمدرسة والذي يعد الآن أحد أهم صناع الدراما في مصر.

واستعرض مخرج الاختيار تجربته الفنية قائلاً إنه تعرض للعديد من العقبات خلال بداية مشواره، قائلاً إنه بدأ بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ثم الأفلام الطويلة مرورًا بمسلسل الأب الروحي وكلبش وحتي مسلسل الاختيار1، 2 الذي يعد وثيقة للأجيال القادمة التي لم تشهد الأحداث التي مرت بالبلاد خلال السنوت القليلة الماضية، مضيفًا أنه يتقبل النقد السلبي البناء طالما أن هذا النقد يكون موجهًا له ليتفادي الأخطاء في الأعمال التالية.

في نهاية اللقاء، كرم رئيس قطاع الصندوق الدكتورة منى الصبان باهدائها درع قطاع الصندوق وشهادة تقدير بمناسبة حصولها علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون.