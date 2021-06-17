الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيتر ميمي من ملتقى السينما والإبداع: «الاختيار» وثيقة للأجيال القادمة

بيتر ميمي خلال اللقاء
بيتر ميمي خلال اللقاء المفتوح

شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الخميس بمركز الابداع الفني ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي، حاورته فيه د.مني الصبان مديرة المدرسة، وبحضور عدد كبير من طلبة المدرسة والصحفيين والاعلاميين. 

خلال الندوة، رحب عبد الوهاب بمخرج الاختيار بيتر ميمي وعبر عن سعادته بلقائه بمخرج شاب أخرج أعمالا مهمة، وهو أحد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون علي الإنترنت التابعة لقطاع الصندوق.

أضاف أن أعمال بيتر أعادت الأسرة المصرية مرة أخرى للتليفزيون ومشاهدة الأعمال الملحمية المهمة التي افتقدها الإعلام في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت قاصرة علي افلام معينة في المناسبات القومية ، مثمنا ما قام به " ميمي" من توثيق مرحلة هامة في تاريخ الشعب المصري . 

من جانبها، قالت الصبان إن طلبات الاشتراك بالمدرسة وصلت الي 80 ألف مشترك بعد أن كتب " ميمي" علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنه احد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون .

أضافت أنها سعدت بقيام ميمي بعمل لقاء عبر تطبيق الزووم مع طلبة المدرسة للاستفادة من تجربته في الإخراج، مؤكدة أن نجاح ميمي يعد نجاحًا للمدرسة والذي يعد الآن أحد أهم صناع الدراما في مصر. 

واستعرض مخرج الاختيار تجربته الفنية قائلاً إنه تعرض للعديد من العقبات خلال بداية مشواره، قائلاً إنه بدأ بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ثم الأفلام الطويلة مرورًا بمسلسل الأب الروحي وكلبش وحتي مسلسل الاختيار1، 2  الذي يعد وثيقة للأجيال القادمة التي لم تشهد الأحداث التي مرت بالبلاد خلال السنوت القليلة الماضية، مضيفًا أنه يتقبل النقد السلبي البناء طالما أن هذا النقد يكون موجهًا له ليتفادي الأخطاء في الأعمال التالية. 

في نهاية اللقاء، كرم رئيس قطاع الصندوق الدكتورة منى الصبان باهدائها درع قطاع الصندوق وشهادة تقدير بمناسبة حصولها علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون.

بيتر ميمي خلال اللقاء المفتوح
بيتر ميمي خلال اللقاء المفتوح
المخرج بيتر ميمي صندوق التنمية الثقافية فتحي عبد الوهاب منى الصبان مسلسل الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه