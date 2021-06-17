أسرة يوسف إدريس تهدد: سنسقط حقوق العقد مع «نهضة مصر»

أعلنت دار نهضة مصر للنشر صدور الأعمال الكاملة (الروائية والقصصية) للأديب الراحل يوسف إدريس، الأمر الذى دفع بعض الكتاب بتوجيه تساؤل عبر مواقع التواصل حول السبب وراء صدور أعماله الكاملة من دار نشر خاصة.

"الدستور" نقلت بدورها التساؤل الى الدكتورة نسمة يوسف إدريس، كريمة الأديب الراحل، وسرعان ما كان ردها أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب حقوق العقد مع دار نهضة مصر للنشر بعد إعلانها صدور الأعمال الكاملة ليوسف إدريس (الروائية و القصصية) ، مؤكدة أن العقد بينها ودار نهضة مصر لا ينص علي طباعة الأعمال الكاملة لوالدها.

"نسمة" وجهت من خلال "الدستور" استغاثة لاتحاد الناشرين بالتحرك لمنع صدور الأعمال الكاملة لوالدها عن دار نشر "نهضة مصر"، مشيرة إلى أن ما صدر من أعمال لوالدها عن الدار من قبل حملت بعض المغالطات.

يوسف إدريس (19 مايو 1927 - 1 أغسطس 1991)، كاتب قصصي، مسرحي، وروائي مصري ولد سنة 1927 في البيروم التابعة لمركز فاقوس، مصر وتوفي في 1 أغسطس عام 1991 عن عمر يناهز 64 عام، وقد حاز على بكالوريوس الطب عام 1947 وفي 1951 تخصص في الطب النفسي.

وفى 1963 حصل على وسام الجمهورية واعترف به ككاتب من أهم كتّاب عصره. إلا أن النجاح والتقدير أو الاعتراف لم يخلّصه من انشغاله بالقضايا السياسية، وظل مثابراً على التعبير عن رأيه بصراحة، ونشر في 1969 المخططين منتقداً فيها نظام عبد الناصر ومنعت المسرحية، وإن ظلت قصصه القصيرة ومسرحياته غير السياسية تنشر في القاهرة وفي بيروت. وفي 1972، اختفى من الساحة العامة، على أثر تعليقات له علنية ضد الوضع السياسي في عصر السادات ولم يعد للظهور إلا بعد حرب أكتوبر 1973 عندما أصبح من كبار كتّاب جريدة الأهرام.

من مؤلفاته، قصص :" أرخص ليالي سلسلة "الكتاب الكبير الذهبي"، روز اليوسف، ودار النشر القومي، 1954، جمهورية فرحات، قصص ورواية تدور حول الصول فرحات وأفكاره عن عالم الشرطة والأجرام القصة تم نشرها في مشروع كتاب في جريدة. القاهرة، دار النشر القومية، 1957. وفي هذه المجموعة رواية: قصة حب التي نُشرت بعدها مستقلة في كتاب صادر عن دار الكاتب المصري بالقاهرة، والبطل عن دار الفكر، 1957، وحادثة شرف، بيروت، دار الآداب، والقاهرة عام 1958 عن عالم الكتب"، وغيرها من الأعمال الأدبية.