بعد نجاح «أوعدك».. عمر كمال يتعاون مع حسن شاكوش في «أنا العريس»

يستعد المطرب الشعبي عمر كمال لخوض تجربة غنائية جديدة بمشاركة صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش والتي تحمل عنوان “أنا العريس” وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

انا العريس

وأعلن عمر كمال عن استعدادهم لطرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك حيث شارك بوستر الأغنية الرسمي وعلق عليه قائلًا: “أغنية زفاف وقاعات وعرسان صيف ٢٠٢١، أنا العريس قريبًا”.

انا العريس

آخر أعمال عمر كمال الفنية

وكان عمر كمال حقق نجاح جماهيري كبير بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وتحمل عنوان "أوعدك" منذ يوم واحد فقط، محققة نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك عبر قناة الأخير على موقع يوتيوب للفيديوهات.

الأغنية اعتمدت على الإيقاع السريع بين الثنائي، ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت لـ2 مليون ونصف المليون خلال 24 ساعة من طرحها، واحتلت صدارة الترند خلال وقت قليل للغاية.

وظهرت سمية وهى ترقص على أنغام عمر كمال وتغني معه بطريقة مختلفة عما قدمته من قبل في عالم الغناء، والأغنية من كلمات أحمد أوسه وتوزيع أحمد ساسو وبلوكه المزيكاتي، وحملت كلمات تناولت قصة حب بين الثنائي بطريقة معتمدة على الريمكس والإيقاعات السريعة في أغاني المهرجانات.

بينما حقق المطرب الشعبي حسن شاكوش نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “حبيبتي”، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، وذلك بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتربع حسن شاكوش على عرش موقع الفيديوهات يوتيوب بفيديو كليب "حبيبتى" بعد طرح الأغنية منذ أسبوعين فقط، حيث تخطت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن الـ20 مليون مشاهدة، كما تصدر التريند فى مصر بالمرتبة الأولى وأيضًا عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

تفاصيل أغنية حبيبتي لـ حسن شاكوش

أغنية "حبيبتي" غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس وإنتاج شركة مزيكا المنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري.

وتأجل الكليب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية الأولى كانت بسبب القضية الفلسطينية والقصف التي تعرضت له غزة، أما المرة الثانية فتأجل طرح الكليب نظرًا لوفاة النجم الراحل سمير غانم والذي أثار حزنا كبيرا بالوسط الفني وخارجه.