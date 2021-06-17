«محمد آل جابر» يلتقي مبعوث الأمم المتحدة والسفير البريطاني باليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء التأكيد على إدانة استهداف الحوثيين مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، إضافةً إلى رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، ومواصلتهم القتال في مأرب بالرغم من خسائرهم الكبيرة، وأهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وقدم السفير آل جابر، هديةً تذكارية للمبعوث الأممي بمناسبة انتهاء فترة عمله كمبعوث أممي لليمن مشيدًا بجهوده المميزة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.

ترحيب خليجي بالمباردة السعودية

وخلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ (148) أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، رحب المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مجددًا الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود.

كما أدان المجلس الوزاري، استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة.