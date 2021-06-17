طريقة عمل فراخ بالبصل في الفرن على طريقة فاطمة أبو حاتي

يحتار الكثيرون، فى عمل وجبة الغذاء، لتناولها مع الأسرة، ففى ظل انتشار فيروس كورونا، اتجهت الكثير من الأسر المصرية إلى عمل مختلف الوجبات الشهية فى المنزل، بعيدا عن "أكل المطاعم" الذي ربما يكون ملوثا، ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية طريقة عمل فراخ بالبصل في الفرن على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.



المقادير



فرخة كبيرة متقطعة على 8 قطع

كيلو بصل شرايح

5 فصوص توم شرايح

طماطمايه مبشوره

ملح وفلفل

معلقه بهارات فراخ

عودين قرفه وورق لاورا

للتزيين

بقدونس مفروم





طريقة عمل الفراخ بالبصل





- نحضر كل من البصل والتوم بالملح والبهارات والفلفل فى صينية، ثم نضيف الطماطم وقطع الفراخ.



-ثم نضعهم في صينيه فرن مع كوب من الماء المغلي، ونغطيها جيدا وندخلها فرن حار علي درجة حراره ٢٠٠ حتي تمام النضج مع مراعاه تهدئه الحراره بعد الغليان.



-بعد ان تنضج الفراخ نرفع الغطاء ونحمرها تحت الشوايه وتقدم على سفرتك بجانب طبق من الأرز





طريقة عمل الأرز الأبيض





المكونات:



3 أكواب من الأرز.



6 أكواب من الماء.



3 ملاعق كبيرة من الزيت، أو 2 ملعقة من السمن.



رشة من الملح.



طريقة التحضير:



- نغسل جيدا الأرز بالماء.



- ثم ينقع جيداً في الماء الدافئ، وينقع فى الماء فترة من الزمن.



-نضع ماء في إناء على النار حتى يغلى، ثم نضيف الأرز إلى الإناء.



-نتركه حتى الغليان، ثم نضيف الملح حسب الرغبة.



-ثم نتركه في الإناء على نار هادئة.



-نضيف السمن أو الزيت إلى الأرز، ثم نتركه على النار الهادئة لمدة ربع ساعة حتى يستوي



-ثم يرفع من على النار، ويقدم على سفرتك.





فوائد الدجاج لصحتك:



يعد الدجاج غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج تحتوى على:



السعرات الحرارية: 122



البروتين: 24 جرام



الدهون: 3 جرام



الكربوهيدرات: 0 جرام



النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)



السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي



الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية



فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية



فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية



الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية



الزنك: 7٪ من القيمة اليومية



الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية



البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية



النحاس: 4٪ من القيمة اليومية



ويعد الدجاج مصدرا هاما البروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح أنسجتك والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.



كما أن الدجاج غني أيضًا بفيتامينات ب مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.