الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شيرلوك هولمز.. لفافة الموتى».. جديد دار كيان بترجمة عمر إبراهيم

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار كيان لنشر والتوزيع كتاب "شيرلوك هولمز.. لفافة الموتى" تأليف ديفيد ستيوارت ديفيدز، وترجمة عمر إبراهيم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لـ52 الذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

في هذه المغامرة سريعة الوتيرة، يقوم العبقري «شيرلوك هولمز» بحضور جلسة تحضير أرواح، وذلك لكي يفضح أمر دجَّال يدَّعي أنّه وسيط روحاني، وعقب ذلك يظهر عدو جديد لـ«هولمز» يُدعى «سيباستيان ميلموث»، وهو رجل يبذل كل ما في وسعه ليضع يده على برديَّة مصريَّة قديمة غامضة، والتي قد تكون مفتاحًا للخلود الأبدي.

على إثر ذلك سيُترَك الأمر لـ«هولمز» و«واطسون» اللذان يستخدما مهاراتهما الاستنتاجيَّة كي يوقفانه عند حدِّه، ولكن يواجهان في طريقهما كارثة كبرى.

يُعتبر المؤلف «ديڤيد ستيوارت ديڤيز» واحد من أهم الكُتّاب البريطانيين المُعاصرين، والمُتخصصين في كتابة أعمال تدور في عالم «شيرلوك هولمز».

فاز ستيوارت ديفيز عام ٢٠١٨ بجائزة "ريد هيرينغ" الأدبيَّة، كما عمِل مُحرّرًا في مجلّة "المحقق شيرلوك هولمز"، وهو عضو بـ"رابطة كُتّاب الجريمة" في بريطانيا.

ألّف "ستيوارت ديفيز" عددًا من الروايات عن شيرلوك هولمز، وكانت له مسرحية أيضًا جاءت تحت عنوان "شيرلوك هولمز: الفصل الأخير"وقد حقّقت عند عرضها نجاحًا ملحوظًا.

أما عن عمر إبراهيم فهو مترجم مصري من مواليد الإسكندرية، طالب في الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الإسكندرية. صدر له 4 أعمال مترجمة.

له ترجمات ومقالات نشرت في صحف عربية ومجلات ومنصات أخرى أجنبية أهمها المجلة الربع سنوية الشهيرة المعنيّة بالأدب العربي باللغة الإنجليزية  ArabLit Quarterly.

يعمل عمر إبراهيم كقارئ خبير لدى الجائزة القومية الأمريكية للترجمة منذ عام ٢٠٢٠. كما عمل أيضًا كمترجم مع منظمة Migration Yorkshire التابعة للاتحاد الأوروبي.

شيرلوك هولمز عمر إبراهيم دار كيان ديفيد ستيوارت ديفيز معرض القاهرة الدولي 2021

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