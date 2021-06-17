الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

18 معلومة عن أول سيارة كهربائية في مصر «نصر E70»

نصر E70
نصر E70

 

ترصد الدستور في التقرير التالي أهم ١٨ معلومة عن مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية النصر للسيارات التي تم الاعلان عنها أمس .

 

_ السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 _حضور كلا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

_من أول يوليو 2021 سيتم البدء في  في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية.

_ تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

_  قطاع الأعمال بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.

_في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة.

_ يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على على المواطنين والاقتصاد.

_تم اختيار شركة دونج فينج وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات.

_ تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات ، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

_ تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية. 

_ تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي او الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

_ التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية "نصر E70" ، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة ، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.

_ تم إصدار قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث حدد القرار أن يكون الاستيراد خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

_ قامت إنفنيتي باستضافة إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70  من قبل شركة النصر فى إحدى محطات إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية.

_تعاون شركة حسن علام القابضة مع كبرى مصنعين وحدات شحن السيارات الكهربائية للعمل على إعداد البنية التحتية الخاصة لشحن السيارات بالكهرباء."

_ بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات بمشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر .

_ المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

_ مصر للتأمين الشريك التأميني لمشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر بتوفير الحماية والتغطية التأمينية الملائمة للمشروع.

_المؤتمر انعقد بإحدى محطات الشحن للسيارات الكهربائية التابعة لشركة انفينتي بمدينة الشيخ زايد.

مصر سيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدات محمد شاكر وزير الكهرباء السيارات الكهربائية وزيرة التجارة والصناعة القابضة للصناعات هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية

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