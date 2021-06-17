الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رفضت ترك شقتها».. سيدة تنشر فيديو لمحاولة قتلها في الإسماعيلية

الامن
الامن

نشرت سيدة تدعى عبير عبد الحميد، من محافظة الإسماعيلية، فيديو لمحاولة قتلها هي وزوجها من قبل بلطجية بجوار قسم ثاني الإسماعيلية باستخدام سيارة فيرنا رمادي.

واتهمت عبير عبد الحميد مالك العقار الذي تقطنه فيه بمحالوة قتلها بعد رفضها ترك شقتها.

وأشارت إلى أنها فوجئت أثناء سيرها هي وزوجها بإحدى شوارع الإسماعيلية بسيارة فيرنا رمادي تسير بسرعة جنونية وحاولت دهسهما إلا أن العناية الإلهية أنقذتها لتتفاجئ بقائد السيارة يخرج بشومة ويركض  نحوهم للاعتداء عليهم .
ولفت إلى أنها حررت محضرا حمل رقم ٢٩٠٧ لعام ٢٠٢١ إداري بالواقعة في قسم ثاني الإسماعيلية.

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