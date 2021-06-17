الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بطل الفراعنة.. عاشق سباقات الـ100 كيلو يفوز بالترايثلون (صور)

محمد سليمان يُتوج
محمد سليمان يُتوج ببطولة الترايثلون

حلّ العداء المصري محمد سليمان، ابن محافظة الإسكندرية، في صدارة بطولة الترايثلون التي أُقيمت في شرم الشيخ، ليحصد لقب البطولة عن فئته العمرية، متفوقًا على اللاعبين المصريين والعرب والأفارقة الذين شاركوه في المنافسة على اللقب، ليُضيف إلى دولاب بطولاته كأسًا وميدالية جديدتين، في مشاركته الأولى في سباق من هذا النوع.

سليمان، الذي يُشارك دائمًا في سباقات الركض للمسافات الطويلة، أشهرها سباق الفراعنة من الفيوم إلى سقارة، الذي حمل لقبه أكثر من مرة ويعتبره سباقه المُحبب، فاز في الكثير من السباقات داخل مصر، من بينها سباقات رسمية مسجلة في الاتحاد المصري لألعاب القوى، لكنها المرة الأولى التي يخوض فيها تحدي الترايثلون.

محمد سليمان أثناء تكريمه

وتُنقسم لعبة الترايثلون إلى ثلاث ألعاب في داخلها، تبدأ بأن يخوض المتسابق منافسات السباحة، ثم ينطلق نحو دراجته التي يقودها لمسافة محددة، وبعد الركض، بحيث تكون التحديات الثلاثة متواصلة في الوقت نفسه، بحيث يُنهيها المتسابق للوصول إلى خط النهاية.

وقال «سليمان» إنه تدرّب لمدة 6 أشهر في الإسكندرية من أجل بطولة إفريقيا والعرب للترايثلون بشرم الشيخ، رغم إجراءات كورونا، وكان في فترة التدريبات يسبح في البحر على شواطئ عروس البحر المتوسط في الشتاء والصيف من أجل اللحاق بالبطولة والاستعداد لها بشكل جيد.

خلال إحدى البطولات

وفي مشاركته الأولى، نجح ابن الإسكندرية في الفوز بالمركز الأول (جمهورية، عرب، وإفريقيا) ضمن منافسات مرحلته السنية التي يلعب بها، حيث قام بالسباحة لمسافة 350 مترًا، وقيادة الدراجة 10 كيلومتر، ثم الركض لمسافة 2 كيلو متر.

ولعب محمد سليمان باسم نادي الجهاد بالإسكندرية، تحت قيادة كابتن محمد عبد السميع، كابتن محمد يوسف، وكابتن سها محمد يوسف، الذين دعموه لتحقيق اللقب، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه من منطقة الإسكندرية للترايثلون، بقيادة الدكتور فارس محمد أبازيد ـ وفقما يقول.

في إحدى نسخ سباق الفراعنة

وأضاف سليمان: أنا حامل اللقب أكتر من 4 سنين في سباق الفراعنة الدولي (الركض 100 كيلو) وفي السباق الأخير تمكنت من تحقيق المسافة في وقت 8 ساعات و8 دقائق... وأتمنى أن أمثل مصر في الأولمبياد بعد القادم. 

وقدم بطل الفراعنة الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، على دعمه له، إضافة إلى علي السيد، رئيس اللجنة الرياضية بالشركة، وكابتن حسام حورس، المدير الفني، والكابتن فولي مصطفى، مدرب منتخب مصر في ألعاب القوى، مؤكدًا أنهم يدعمونه في مسيرته الرياضية.

تتويج سليمان بسباق الفراعنة الأخير

 

الإسكندرية محمد سليمان الفراعنة الترايثلون سباق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه