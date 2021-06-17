بطل الفراعنة.. عاشق سباقات الـ100 كيلو يفوز بالترايثلون (صور)

حلّ العداء المصري محمد سليمان، ابن محافظة الإسكندرية، في صدارة بطولة الترايثلون التي أُقيمت في شرم الشيخ، ليحصد لقب البطولة عن فئته العمرية، متفوقًا على اللاعبين المصريين والعرب والأفارقة الذين شاركوه في المنافسة على اللقب، ليُضيف إلى دولاب بطولاته كأسًا وميدالية جديدتين، في مشاركته الأولى في سباق من هذا النوع.

سليمان، الذي يُشارك دائمًا في سباقات الركض للمسافات الطويلة، أشهرها سباق الفراعنة من الفيوم إلى سقارة، الذي حمل لقبه أكثر من مرة ويعتبره سباقه المُحبب، فاز في الكثير من السباقات داخل مصر، من بينها سباقات رسمية مسجلة في الاتحاد المصري لألعاب القوى، لكنها المرة الأولى التي يخوض فيها تحدي الترايثلون.

محمد سليمان أثناء تكريمه

وتُنقسم لعبة الترايثلون إلى ثلاث ألعاب في داخلها، تبدأ بأن يخوض المتسابق منافسات السباحة، ثم ينطلق نحو دراجته التي يقودها لمسافة محددة، وبعد الركض، بحيث تكون التحديات الثلاثة متواصلة في الوقت نفسه، بحيث يُنهيها المتسابق للوصول إلى خط النهاية.

وقال «سليمان» إنه تدرّب لمدة 6 أشهر في الإسكندرية من أجل بطولة إفريقيا والعرب للترايثلون بشرم الشيخ، رغم إجراءات كورونا، وكان في فترة التدريبات يسبح في البحر على شواطئ عروس البحر المتوسط في الشتاء والصيف من أجل اللحاق بالبطولة والاستعداد لها بشكل جيد.

خلال إحدى البطولات

وفي مشاركته الأولى، نجح ابن الإسكندرية في الفوز بالمركز الأول (جمهورية، عرب، وإفريقيا) ضمن منافسات مرحلته السنية التي يلعب بها، حيث قام بالسباحة لمسافة 350 مترًا، وقيادة الدراجة 10 كيلومتر، ثم الركض لمسافة 2 كيلو متر.

ولعب محمد سليمان باسم نادي الجهاد بالإسكندرية، تحت قيادة كابتن محمد عبد السميع، كابتن محمد يوسف، وكابتن سها محمد يوسف، الذين دعموه لتحقيق اللقب، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه من منطقة الإسكندرية للترايثلون، بقيادة الدكتور فارس محمد أبازيد ـ وفقما يقول.

في إحدى نسخ سباق الفراعنة

وأضاف سليمان: أنا حامل اللقب أكتر من 4 سنين في سباق الفراعنة الدولي (الركض 100 كيلو) وفي السباق الأخير تمكنت من تحقيق المسافة في وقت 8 ساعات و8 دقائق... وأتمنى أن أمثل مصر في الأولمبياد بعد القادم.

وقدم بطل الفراعنة الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، على دعمه له، إضافة إلى علي السيد، رئيس اللجنة الرياضية بالشركة، وكابتن حسام حورس، المدير الفني، والكابتن فولي مصطفى، مدرب منتخب مصر في ألعاب القوى، مؤكدًا أنهم يدعمونه في مسيرته الرياضية.