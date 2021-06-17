أول صور من حفل زفاق ابنة علا غانم على رجل أعمال سكندرى (صور)

وسط غياب نجوم الفن

احتفلت الليلة الفنانة علا غانم بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء في أحد فنادق الإسكندرية.

ونشر الماكيير سامح حنفي، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه أثناء قيامه بوضع الماكياج للفنانة علا غانم، في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي.

وظهرت علا غانم رفقة نجلتها التي ارتدت فستان زفاف أبيض، وبرفقتهما عدد من الأهل والأصدقاء الذين باركوا لها الزواج وسط غياب كبير لأصدقائها الفنانين.

حفل زفاف كاميليا الدفراوي

حفل زفاف كاميليا الدفراوي

حفل زفاف كاميليا الدفراوي