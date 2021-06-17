الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وسط غياب نجوم الفن

أول صور من حفل زفاق ابنة علا غانم على رجل أعمال سكندرى (صور)

حفل زفاف كاميليا
حفل زفاف كاميليا الدفراوي

احتفلت الليلة الفنانة علا غانم بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء في أحد فنادق الإسكندرية.

ونشر الماكيير سامح حنفي، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه أثناء قيامه بوضع الماكياج للفنانة علا غانم، في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي.

وظهرت علا غانم رفقة نجلتها التي ارتدت فستان زفاف أبيض، وبرفقتهما عدد من الأهل والأصدقاء الذين باركوا لها الزواج وسط غياب كبير لأصدقائها الفنانين.

حفل زفاف كاميليا الدفراوي

حفل زفاف كاميليا الدفراوي
حفل زفاف كاميليا الدفراوي
حفل زفاف كاميليا الدفراوي
حفل زفاف كاميليا الدفراوي
حفل زفاف كاميليا الدفراوي
حفل زفاف كاميليا الدفراوي
الولايات المتحدة فستان الزفاف الفنانة علا غانم كامليا الدفراوي ظهور علا غانم

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