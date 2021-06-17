الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن تسجيل إصابتين بالفطر الأسود فى النجف

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

أعلن العراق، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بـ"الفطر الأسود"، مشيرا إلى أن إحدى الحالتين تماثلت للشفاء.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن إصابتين بالفطر الأسود سجلتهما المحافظة، توفيت حالة بينما تماثلت الأخرى للشفاء.

ومرض الفطر الأسود مرض غير انتقالي والفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ.

العراق الفطر الأسود النجف العراقية كورونا تونس

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